俳優・アイドル・グラビアの三刀流！豊田ルナ、1年ぶりに『週プレ』で魅せる進化

豊田ルナが、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！

豊田ルナ ©LonTai／集英社

【プロフィール】

豊田ルナ（とよだ・るな）

2002年7月17日生まれ 埼玉県出身

身長161cm

特技＝韓国語、クラシックバレエ

趣味＝読書、お菓子作り

アイドルグループ「AND CaaaLL（アンドコール）」での担当色はライラックパープル。ライブなど精力的に活動する一方で、大人気のTikTokと日本テレビ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』のメインキャストとしても出演中。

公式Instagram【@runstagram_717】

公式X【@Runa_Toyoda0717】

公式TikTok【@run5runrun】

豊田ルナ ©LonTai／集英社

今号の『週プレ』は、十味の4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアに鹿児島・与論島ロケ密着DVD映像はたっぷり50分！ 国宝級スタイル美少女・逢田珠里依、豊田ルナが悩殺ボディを見せつける！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】豊田ルナ写真集「残像」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月20日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】豊田ルナ写真集「残像」©LonTai／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』18号は4月20日に発売！