漫画家のニシムラマコジさんの漫画がインスタグラムで2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

牛丼屋で作者が食事をしていると、1人のおじさんが入店してきました。入店するやいなや、カウンターにあった割り箸を大量につかみ…という内容で、読者からは「おじさん、それ窃盗ね」「たまにいますよね、こういう人」「店員さん、注意して！」などの声が上がっています。

どこまでOK？“無料サービス”のマナー感覚

ニシムラマコジさんは、インスタグラムやホームページ「マコジのまんが」などで作品を発表しています。ニシムラマコジさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ニシムラマコジさん「おじさんの行動が常軌を逸していたので、この驚きを誰かに伝えたいなと思いました」

Q.このおじさんの行動を、どのように感じましたか。

ニシムラマコジさん「いくら無料と言っても、『ここまでやるか？』と恐怖すら感じましたね」

Q.店員さんは気付いていなかったのでしょうか。

ニシムラマコジさん「気付いていたと思いますが、アルバイトの方だったと思うので、多分見て見ぬフリという感じだったのではないでしょうか」

Q.このおじさんのような行動をする人を、他でも見たことがありますか。

ニシムラマコジさん「スーパーで、無料の袋を大量に持ち帰る人は見たことがあります。が、このときほど豪快なケースは見たことがなかったので、度肝を抜かれましたね」

Q.「ご自由にどうぞ」とされている物は、どの程度が道徳的な許容範囲だと思いますか。

ニシムラマコジさん「余分に持ち帰るにしても、必要な分より2〜3個多め程度かな、と個人的には思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ニシムラマコジさん「『そこまでして箸が欲しいのか』という驚きの声が多数ありました。僕も同感ですね」