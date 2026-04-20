「著しく不正なプレー」右足首に過剰な力で危険なタックル…水戸戦で一発退場、柏MF久保藤次郎への処分が決定

「著しく不正なプレー」右足首に過剰な力で危険なタックル…水戸戦で一発退場、柏MF久保藤次郎への処分が決定