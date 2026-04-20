中国メディアの紅星新聞によると、汎用人型ロボットなどを手掛ける宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は、同社の人型ロボット「H1（23年改版）」が16日に北京で行われた人型ロボットハーフマラソン大会の予選で、多くのカーブを含む1．9キロのコースを4分13秒で完走し、ペースによる比較で人類の1500メートル走世界記録を破ったと発表した。

ユニツリーによると、H1（23年改版）のペースは秒速7．51メートル。人類の1500メートル走世界記録は3分26秒で、ペースは秒速7．28メートル。

ユニツリーの創業者で最高経営責任者（CEO）の王興興（ワン・シンシン）氏は、3月の「ヤブリ中国企業家フォーラム」年次総会で基調講演し、人型ロボットは今年半ばまでに100メートル走で10秒を切り、「人類最速の男」ウサイン・ボルト氏よりも速く走れるようになる可能性があると語っていた。

ユニツリーは4月11日、H1が人型ロボットによる100メートル走で走行速度の世界記録を更新したと発表した。動画によると、走行時の最高速度が秒速10メートルに達した。（翻訳・編集/柳川）