サンドイッチ専門店監修品など『自慢のハムサンド』全5品を展開開始【ファミリーマート】

ファミリーマートは、札幌の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria(サンドリア)」監修の2品や、定番サンドイッチのリニューアル商品など全5品を『自慢のハムサンド』として、2026年4月21日から順次、全国の約1万6,400店で発売する。

1978年に創業した「サンドリア」は、札幌初の“24時間営業”の手作りサンドイッチ専門店。旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが常時40種以上も並ぶ、地元の方々から愛される人気の名店だという。

【『自慢のハムサンド』5品の画像はこちら】

◆サンドリア監修 ハムエッグサンド

【価格】348円(税込375円)

【発売日】2026年4月21日

「サンドリア」人気No.1商品「ダブルエッグ」をモチーフにし、たまごサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせた。

ゆでたまごを使って食感と風味にこだわった「たまごサラダ」は、三温糖とコショウが味の決め手。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げている。

◆サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド

【価格】323円(税込348円)

【発売日】2026年4月28日

大きめにカットしたキャベツの食感をアクセントにしたツナサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせた。ツナサラダは、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けし、サンドリアの味を再現したマヨソースと合わせている。

◆ジューシーハムサンド

【価格】323円(税込348円)

【発売日】2026年4月21日

ポークハムに、きゅうり、からし風味のマヨネーズを合わせた定番人気のサンドイッチ。

◆たっぷりハムサンド

【価格】304円(税込328円)

【発売日】2026年4月21日

ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチ。こだわりの『すりおろし野菜ソース』がハムの味わいを引き立てる。

◆大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス

【価格】399円(税込430円)

【発売日】2026年4月21日

分厚いパンを使った、大きなサンドイッチ。ハム、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナ、チーズなどの彩りの良い人気具材が楽しめる組み合わせ。