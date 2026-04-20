トンデモ予想な可能性もありますが！

毎年6月頃に開催されている、Apple（アップル）の開発者向けのイベント「WWDC」。今年は6月8日〜12日（太平洋時間）と発表されました。

WWDCでは、その年登場するiOSやiPadOS、macOSなどのさまざまな機能が発表される日となりますが、その日が来るまでは謎に包まれています。

…が！発表された「WWDC 26」のロゴには、iOS 27で搭載される新機能が予言されているんだよ！ ナ、ナンダッテー！

光るロゴ＝新しいSiriの光るカーソル演出を表しているよ説

…という説を唱えているのが、Apple関連のニュースではおなじみ、Bloombergのマーク・ガーマン記者。このグラフィックはiOS 27で導入される新たな機能を表していると主張しています。

具体的には、iOS 27ではDynamic Islandに新しいSiriのインターフェースが追加。Siriを起動するとDynamic Islandに「検索または質問」といったAIへ問いかけるためのプロンプトが表示されるとのこと。

その時、光るカーソルが表示されるので、ロゴの「26」部分で、その光り輝くカーソルを示しているんだよ！ といった予想です。なるほどね。

この説の信憑性は？ 答え合わせは1か月半後

さて、この光るロゴ＝新機能説が本当かどうかは…わかりません。

ただ、昨年の「WWDC 25」では「25」部分が透明感あるデザインも、現行のOSで採用されているリキッドグラスデザインを示唆していましたし、何かしらの機能につながる予告である可能性は高いと思います。

まぁでも、実際どの機能を暗示しているのか？ちょっとこの段階では正直謎ですね…。

なので僕の肌感としては、『エヴァ』の次回予告からの考察くらいの信憑度だと思っています。えっ？ 当てにならないって？

まぁ、そうだけど、ワクワクするのは事実ですから！

Source: Apple, MacRumors, Bloomberg