「いつ行っても外れがありません」春に行きたい“東京都の公園”ランキング1位に反響！【2026年調査】
春を迎え、都会の喧騒（けんそう）から少し離れて、緑に包まれた公園でひと息つきたいと感じている人もいるのではないでしょうか。春のお出かけ先として、自然豊かなスポットを選びたい人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「東京都の公園」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「広大な園内を彩る『花のリレー』が圧巻です。31品種1,500本の桜が咲き誇る『桜の園』や、25万球のチューリップ、菜の花との競演など、どこを切り取っても絵画のような絶景が広がります」（50代男性／兵庫県）
「桜だけでなく色んな花も見れて綺麗そうだなと思ったからです」（20代女性／大阪府）
「家から近く、よく花見をしていたので」（20代女性／東京都）
▼回答者コメント
「多種多様な桜が時期をずらして咲くので、いつ行っても外れがありません」（40代男性／宮城県）
「お花見がしたい」（40代女性／埼玉県）
「前から行ってみたいと思っていた」（50代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「東京都の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：国営昭和記念公園（立川市・昭島市）／43票2位にランクインしたのは「国営昭和記念公園」でした。立川市と昭島市にまたがる広大な国営公園で、春には桜・チューリップ・菜の花など多彩な花々が見頃を迎えることで知られています。「桜の園」では多数のソメイヨシノが咲き誇り、菜の花との共演も楽しめると人気です。サイクリングコースや「みんなの原っぱ」などのエリアも充実しており、一日中過ごしやすい公園といえそうです。
▼回答者コメント
「広大な園内を彩る『花のリレー』が圧巻です。31品種1,500本の桜が咲き誇る『桜の園』や、25万球のチューリップ、菜の花との競演など、どこを切り取っても絵画のような絶景が広がります」（50代男性／兵庫県）
「桜だけでなく色んな花も見れて綺麗そうだなと思ったからです」（20代女性／大阪府）
「家から近く、よく花見をしていたので」（20代女性／東京都）
1位：新宿御苑（新宿区）／83票1位に輝いたのは「新宿御苑」でした。新宿区と渋谷区にまたがる環境省所管の庭園で、日本庭園・イギリス風景式庭園・フランス式整形庭園が調和した広大な敷地を持ちます。園内には多くの品種の桜が植えられており、開花時期が異なる品種が多いため、例年長期間にわたってお花見を楽しめるスポットとして知られています。都心にありながら緑豊かな空間で春を満喫できそうです。
▼回答者コメント
「多種多様な桜が時期をずらして咲くので、いつ行っても外れがありません」（40代男性／宮城県）
「お花見がしたい」（40代女性／埼玉県）
「前から行ってみたいと思っていた」（50代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)