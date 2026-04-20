3COINS、持ち運びにも便利なマウスとキーボードを本日発売「アイボリー/グリーン」と「イエロー/ブルー」の2色展開
パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて、「折りたたみワイヤレスマウス」と「コンパクト折りたたみキーボード」を4月20日に発売する。両商品ともに、2種類のカラーが用意されており、価格はマウスが各1,320円、キーボードが各3,080円。
「折りたたみワイヤレスマウス」
価格：各1,320円
持ち運びに便利な薄型コンパクト設計のワイヤレスマウス。BluetoothとUSB Aレシーバーの2種類の接続方式に対応する。丸みを帯びたデザインが手にフィットし、シンプルで使いやすい3ボタンタイプで、本体の折り曲げにより電源のON・OFFが可能となっている。カラーは「アイボリー/グリーン」と「イエロー/ブルー」の2種類。【アイボリー/グリーン】 【イエロー/ブルー】
＜共通仕様＞
接続方式：Bluetooth・USB Aレシーバー（2.4GHz）
DPI速度：1,000DPI
ペアリング数：Bluetooth×1台、USB Aレシーバー×1台（※同時使用は対応しておりません。）
通信範囲：約10m（※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。）
電源タイプ：単4形アルカリ乾電池×2本（※乾電池は付属しておりません。）
ボタン数：3ボタン（左・右クリック、ホイールボタン）
読み取り方式：光学センサー方式
＜Bluetooth仕様＞
適合規格：Bluetooth Ver.5.1
プロファイル：HID
電波周波数：2.4GHz帯
＜USB Aレシーバー仕様＞
コネクタ形状：USB Aコネクタ
ワイヤレス方式：2.4GHz電波方式
インターフェース：USB
コンパクト折りたたみキーボード
価格：各3,080円
折りたたんでコンパクトに持ち運べるキーボード。複数機器に接続できるマルチペアリングに対応している。カラーは「アイボリー/グリーン」と「イエロー/ブルー」の2種類が用意されている。【アイボリー/グリーン】 【イエロー/ブルー】
【仕様】
内容物：コンパクト折りたたみキーボード本体×1/取扱説明書兼保証書×1
通信方式：Bluetooth Ver.5.0
最大通信距離：約10m※
対応プロファイル：HID
電波周波数帯域：2.4-2.48GHz
キータイプ：パンタグラフ式
キーピッチ：4.3mm
キーストローク：3.2mm
キー数：67
連続動作時間：約75時間※
待機時間：約90日間※
充電時間：約1時間※
充電ポート：USB Type-C
バッテリー：リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量：150mAh
※数値は使用環境・条件により変動します。
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