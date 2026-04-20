4月20日 発売 【折りたたみワイヤレスマウス】 価格：各1,320円 【コンパクト折りたたみキーボード】 価格：各3,080円

パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて、「折りたたみワイヤレスマウス」と「コンパクト折りたたみキーボード」を4月20日に発売する。両商品ともに、2種類のカラーが用意されており、価格はマウスが各1,320円、キーボードが各3,080円。

「折りたたみワイヤレスマウス」

価格：各1,320円

持ち運びに便利な薄型コンパクト設計のワイヤレスマウス。BluetoothとUSB Aレシーバーの2種類の接続方式に対応する。丸みを帯びたデザインが手にフィットし、シンプルで使いやすい3ボタンタイプで、本体の折り曲げにより電源のON・OFFが可能となっている。カラーは「アイボリー/グリーン」と「イエロー/ブルー」の2種類。

【アイボリー/グリーン】【イエロー/ブルー】

＜共通仕様＞

接続方式：Bluetooth・USB Aレシーバー（2.4GHz）

DPI速度：1,000DPI

ペアリング数：Bluetooth×1台、USB Aレシーバー×1台（※同時使用は対応しておりません。）

通信範囲：約10m（※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。）

電源タイプ：単4形アルカリ乾電池×2本（※乾電池は付属しておりません。）

ボタン数：3ボタン（左・右クリック、ホイールボタン）

読み取り方式：光学センサー方式

＜Bluetooth仕様＞

適合規格：Bluetooth Ver.5.1

プロファイル：HID

電波周波数：2.4GHz帯

＜USB Aレシーバー仕様＞

コネクタ形状：USB Aコネクタ

ワイヤレス方式：2.4GHz電波方式

インターフェース：USB

コンパクト折りたたみキーボード

価格：各3,080円

折りたたんでコンパクトに持ち運べるキーボード。複数機器に接続できるマルチペアリングに対応している。カラーは「アイボリー/グリーン」と「イエロー/ブルー」の2種類が用意されている。

【アイボリー/グリーン】【イエロー/ブルー】

【仕様】

内容物：コンパクト折りたたみキーボード本体×1/取扱説明書兼保証書×1

通信方式：Bluetooth Ver.5.0

最大通信距離：約10m※

対応プロファイル：HID

電波周波数帯域：2.4-2.48GHz

キータイプ：パンタグラフ式

キーピッチ：4.3mm

キーストローク：3.2mm

キー数：67

連続動作時間：約75時間※

待機時間：約90日間※

充電時間：約1時間※

充電ポート：USB Type-C

バッテリー：リチウムポリマーバッテリー

バッテリー容量：150mAh

※数値は使用環境・条件により変動します。

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