忙しい朝もラクラク♪時短で続く「朝ごはん」のアイデアレシピ
新生活応援！朝ごはんアイデア
焼き鮭にふんわり甘い炒り卵、シャキッとしたアスパラを合わせた具だくさんおにぎり。ひとつでしっかり栄養がとれるのがうれしいポイントです。
鮭たまごおにぎり｜Instagram（＠chi_cherrycherry）さっと食べられる定番、納豆ごはん
時間がない朝でもすぐに用意できる納豆ごはん。きゅうりや玉ねぎ、みょうがなどを加えることで、食感や風味がぐっと豊かになります。
卵黄や薬味をプラスすれば満足感もアップ。シンプルながらアレンジ自在で、飽きずに続けやすい朝ごはんです。
納豆ごはん｜Instagram（＠rie_meshii）シンプルだけど満足感◎卵かけごはん
さっと食べられて、しっかりエネルギー補給できる卵かけごはん。柚子胡椒を少し加えると、ピリッとしたアクセントになり大人味に仕上がります。
具だくさんのお味噌汁を添えれば、それだけで立派な朝ごはんに。冷蔵庫が品薄な日にも頼れる一品です。
卵かけごはん｜Instagram（＠akari_nstagram）フライパンで手軽に！チーズホットサンド
ツナとチーズをたっぷり挟んだホットサンドは、満足感のある朝ごはん。フライパンで手軽に作れるので、専用の機材がなくてもOK！
外はカリッと、中はとろ〜り。少し余裕のある朝や、しっかり食べたい日におすすめのメニューです。
チーズホットサンド｜Instagram（＠wahaha_momo21）お弁当にもおすすめ、魔法のてりたまサンド
照り焼きチキンとたまごサラダを合わせた、ボリューム満点のサンド。電子レンジで作れる照り焼きチキンは、前日に用意しておくと朝の準備がぐっとラクになります。
しっかりとした味付けで食べ応えがあり、忙しい日のエネルギーチャージにもぴったり。サンドイッチをお弁当にするとき、調味料がパンに染みてしまうのが気になる方にもおすすめです。＠wahaha_momo21さんの魔法のアイデアなら、その悩みも解消できます！
ぜひ、チェックして作ってみてくださいね♪
魔法のてりたまサンド｜Instagram（＠wahaha_momo21）レンジで簡単！春野菜たっぷりオムレツ
火を使わずレンジで作れるオムレツは、形を整える手間も省けて忙しい朝の強い味方。
春野菜や帆立などを合わせれば、彩りもよく栄養バランスも◎。
お弁当のおかずとしても使えるので、多めに作っておくのもおすすめです。
春野菜オムレツ｜Instagram（＠kyou_nani_tabeta）フライパンで作れる♪チョコ入りちぎりパン
ホットケーキミックスで作るちぎりパンは、その手軽さが魅力。チョコを入れれば子どもも喜ぶ甘い朝ごはんに。
チョコの代わりにチーズなどで作ったり、お好きな具材でバリエーションが楽しめるのもポイント！
焼きたては外カリッと中ふんわり。時間のある朝や休日にもぴったりです。
チョコ入りちぎりパン｜Instagram（＠arenjiyasan821）自由に楽しむトーストプレート
バターやクリームチーズ、はちみつナッツなどを並べて楽しむトーストプレート。好きな組み合わせで食べられるので、朝からちょっとワクワクする時間に。
ベーコンや卵、サラダを添えれば、バランスの良い一皿に仕上がります。
トーストを楽しむ朝ごはん｜Instagram（＠olgohan__）定番のやさしい味、ふわふわパンケーキ
シンプルな材料で作れるパンケーキは、朝食にもおやつにもぴったり。ふわふわに焼き上げれば、ほっとするやさしい味わいに。
おうちでお店のようなパンケーキが食べられたら幸せですよね♪ 時間に余裕のある朝や、気分を上げたい日におすすめです。
ふわふわパンケーキ｜Instagram（＠mutenka_eri）
無理なく続ける朝ごはん習慣
忙しい朝は、無理をせず続けられることがいちばん大切。
冷凍ストックできるものや、手軽に作れるメニューを取り入れることで、朝ごはんのハードルはぐっと下がります。
ごはん派もパン派も、その日の気分に合わせて選べるバリエーションがあれば、毎日も少しラクに。新生活のスタートに、自分に合った朝ごはん習慣を見つけてみてください。