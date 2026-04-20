忙しい朝もラクラク♪時短で続く「朝ごはん」のアイデアレシピ

新生活が始まり、朝の時間に余裕がない方も多いのではないでしょうか。新社会人の方や環境が変わった人は、つい朝ごはんを抜いてしまいがちですよね。そこで今回は、冷凍ストックできるものや手軽に作れる朝ごはんアイデアをご紹介。忙しい朝でも無理なく続けられる、簡単でおいしい朝ごはんを集めました。

新生活応援！朝ごはんアイデア

焼き鮭にふんわり甘い炒り卵、シャキッとしたアスパラを合わせた具だくさんおにぎり。ひとつでしっかり栄養がとれるのがうれしいポイントです。





時間がない朝でもすぐに用意できる納豆ごはん。きゅうりや玉ねぎ、みょうがなどを加えることで、食感や風味がぐっと豊かになります。



卵黄や薬味をプラスすれば満足感もアップ。シンプルながらアレンジ自在で、飽きずに続けやすい朝ごはんです。

納豆ごはん｜Instagram（＠rie_meshii）シンプルだけど満足感◎卵かけごはん

さっと食べられて、しっかりエネルギー補給できる卵かけごはん。柚子胡椒を少し加えると、ピリッとしたアクセントになり大人味に仕上がります。



具だくさんのお味噌汁を添えれば、それだけで立派な朝ごはんに。冷蔵庫が品薄な日にも頼れる一品です。

卵かけごはん｜Instagram（＠akari_nstagram）フライパンで手軽に！チーズホットサンド

ツナとチーズをたっぷり挟んだホットサンドは、満足感のある朝ごはん。フライパンで手軽に作れるので、専用の機材がなくてもOK！

外はカリッと、中はとろ〜り。少し余裕のある朝や、しっかり食べたい日におすすめのメニューです。

チーズホットサンド｜Instagram（＠wahaha_momo21）お弁当にもおすすめ、魔法のてりたまサンド

照り焼きチキンとたまごサラダを合わせた、ボリューム満点のサンド。電子レンジで作れる照り焼きチキンは、前日に用意しておくと朝の準備がぐっとラクになります。



しっかりとした味付けで食べ応えがあり、忙しい日のエネルギーチャージにもぴったり。サンドイッチをお弁当にするとき、調味料がパンに染みてしまうのが気になる方にもおすすめです。＠wahaha_momo21さんの魔法のアイデアなら、その悩みも解消できます！



ぜひ、チェックして作ってみてくださいね♪

魔法のてりたまサンド｜Instagram（＠wahaha_momo21）レンジで簡単！春野菜たっぷりオムレツ

火を使わずレンジで作れるオムレツは、形を整える手間も省けて忙しい朝の強い味方。

春野菜や帆立などを合わせれば、彩りもよく栄養バランスも◎。



お弁当のおかずとしても使えるので、多めに作っておくのもおすすめです。

春野菜オムレツ｜Instagram（＠kyou_nani_tabeta）フライパンで作れる♪チョコ入りちぎりパン

ホットケーキミックスで作るちぎりパンは、その手軽さが魅力。チョコを入れれば子どもも喜ぶ甘い朝ごはんに。

チョコの代わりにチーズなどで作ったり、お好きな具材でバリエーションが楽しめるのもポイント！



焼きたては外カリッと中ふんわり。時間のある朝や休日にもぴったりです。

チョコ入りちぎりパン｜Instagram（＠arenjiyasan821）自由に楽しむトーストプレート

バターやクリームチーズ、はちみつナッツなどを並べて楽しむトーストプレート。好きな組み合わせで食べられるので、朝からちょっとワクワクする時間に。

ベーコンや卵、サラダを添えれば、バランスの良い一皿に仕上がります。

トーストを楽しむ朝ごはん｜Instagram（＠olgohan__）定番のやさしい味、ふわふわパンケーキ

シンプルな材料で作れるパンケーキは、朝食にもおやつにもぴったり。ふわふわに焼き上げれば、ほっとするやさしい味わいに。



おうちでお店のようなパンケーキが食べられたら幸せですよね♪ 時間に余裕のある朝や、気分を上げたい日におすすめです。

ふわふわパンケーキ｜Instagram（＠mutenka_eri）

無理なく続ける朝ごはん習慣

忙しい朝は、無理をせず続けられることがいちばん大切。

冷凍ストックできるものや、手軽に作れるメニューを取り入れることで、朝ごはんのハードルはぐっと下がります。



ごはん派もパン派も、その日の気分に合わせて選べるバリエーションがあれば、毎日も少しラクに。新生活のスタートに、自分に合った朝ごはん習慣を見つけてみてください。