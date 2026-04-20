倍速再生のような動きを見せる猫ちゃんたちが話題です。その愛らしさに癒される人が続出しています。話題の動画の再生回数は4万8000回を超え「みんなの走り回る足音がとても好きです」「ホッコリしますね」「今日もいっぱいの可愛いをありがとう」といったコメントが集まっています。

【動画：生後39日の子猫たち→遊んでいる様子を見ていると…まるで早送りのような『素早い動き』】

元気いっぱいな子猫たち

YouTubeアカウント「ねこたま庵」に投稿されたのは、可愛らしい動きを見せる子猫たちの姿です。

ケージから続々と出てきたのは、生後39日目を迎えた兄妹猫たち。先輩保護子猫が活発に動き回ると、それに誘われるように兄妹猫たちも「わちゃわちゃ」と遊び始めたといいます。

まるで倍速再生？

ドタバタとじゃれ合う子猫たちは、生まれて約1ヵ月ということもあり、少し赤ちゃん猫っぽさも残っているところも可愛らしいです。そして、体の小ささもあるのか、ちょろちょろと素早く動く様子が、倍速再生に見えるほどだったといいます。パタパタと足音までも可愛い子猫たちです。

投稿者さんは、子猫たちが生まれた直後の「小さなネズミさん」みたいだった頃から見守っているため「すっかり猫らしくなりました」と成長を感慨深く語っています。元気よく遊ぶ子猫たちは、見ているだけでこちらも元気がもらえます。

これからの成長が楽しみ！

たくさん遊び、離乳食でお腹を満たした子猫たちは、最後はみんなで寄り添ってお昼寝タイム。今後、子猫たちの成長はもちろん、母猫・白玉ちゃんの人慣れの様子など、一家の変わっていく姿が楽しみでなりません。

動画には「愛情たっぷりですくすく育ちましたね。これからも成長を見守りたいです」「めちゃ活発になって、離乳食食べてくれたー！良かった！寝ぼけながら食べてる可愛い！」「見ているこちらはハラハラ！よくぶつからないね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこたま庵」では、東京都多摩市で行われている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこたま庵」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。