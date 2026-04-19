◆バスケットボールＢ１リーグ第３３節 レバンガ北海道９２―８４千葉Ｊ（１９日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道が同地区２位の千葉Ｊに９２―８４で勝利した。

１８日の第１戦で３５失点を喫した第１クオーター（Ｑ）を２４―２６の２点ビハインドで終了。第２Ｑで９点差にリードを広げられたが、ＰＦケビン・ジョーンズ主将が後半、立て続けに３点シュート（Ｐ）を成功させた。

得点源のＳＧ富永啓生が厳しいマークを受け、前日の０本に続きこの日も１本と代名詞の３Ｐを封じられる中、チーム最年長のベテランが自己最多タイの６本を成功。負ければ初のＣＳ進出へ後がなくなる状況の中、貴重な勝利をもぎとった。

東西両地区の１、２位を除く上位４クラブがＣＳに進むワイルドカード争いでは５位。４位のＡ東京とは試合前時点で３ゲーム差となっているが、富永は「自分たちのバスケットが出来ているときは、Ｂリーグどこのチームよりも強いと思っている。残りの少ない試合も頑張っていきたい」。次節、２２日の秋田戦で２連勝を目指す。