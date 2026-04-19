1年ぶりに帰省したお兄ちゃんとわんこが感動的な再会…！ステキなサプライズがSNSで反響を集めています。全身で『おかえり』を伝えるわんこの姿に「こんなんたまらない」「愛が真っすぐ♡」「良かったねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に内緒で『息子が１年ぶりに帰省した』結果→顔を合わせた瞬間に…５分以上も続いた『熱烈大歓迎』】

大好きなお兄ちゃんと1年ぶりの再会

TikTokアカウント「sibatweet」に投稿されたのは、『愛犬に内緒で息子が1年ぶりに帰ってきたら？』というステキなサプライズ。主役のわんこは、宮古島で保護され家族となった「ごぅちゃん」です。

『実家を離れて一番つらいのはごぅちゃんに会えないこと』と語るお兄ちゃん。1年ぶりの愛犬との再会にはドキドキとワクワクが入り混じっていたことでしょう。リビングの扉を開いた瞬間、体全体で飛び込むごぅちゃんの姿が…！これが『おかえり』の始まりでした。

何度も何度もお兄ちゃんに飛びつくのは、まるで「しゃがんで！顔見せて！」と、少しでも近づきたいごぅちゃんの気持ちを表しているよう…！

会いたかった…！わんこの熱烈歓迎♡

腰を下ろしたお兄ちゃんにさっそく愛のペロペロ攻撃！優しく受け入れるお兄ちゃんの嬉しそうな表情もとっても印象的だったそう。ずっと会いたかった愛犬の熱烈歓迎に、自然と笑顔になってしまうのも当然です。

嬉しすぎて背中は丸まり、お耳はぺったんこ、もちろん尻尾はちぎれんばかりにブンブン…！お兄ちゃんに甘えるように体を預け、まるで時間を取り戻すかのように離れなかったといいます。

素敵な家族愛に感動

息子と愛犬の再会を見守っていたお父さんも、思わず『ごぅちゃん、よかったね…』と何度も声が漏れてしまいます。相思相愛のお兄ちゃんとごぅちゃん、そしてそんなふたりを優しく見守るお父さん…。素敵な家族愛に胸がじんわりあたたかくなります。

お兄ちゃんを待ち続けた時間も、会えなかった寂しさもすべてが一瞬で報われたことでしょう。帰省中は存分にお兄ちゃんに甘えてくださいね♡

ごぅちゃんの愛あふれる『おかえり』には「たまらんー涙出そう」「ずっと待ってたもんね」「わぁぁ嬉しいぃぃ♡」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「sibatweet」には、ごぅちゃんとご家族の賑やかであたたかな日々が投稿されています。ごぅちゃんの熱烈歓迎をもっと見てみたい方は、アカウントを要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「sibatweet」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております