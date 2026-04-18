春の関東高校野球県予選は１８日から２回戦が始まり、県内４球場で８試合が行われました。

高崎城南球場の第１試合は、秋の王者で第１シードの桐生第一と去年夏のベスト４農大二高が対戦しました。

農大二高は４回表２アウトながら２塁にランナーを置き、４番・井口。１・２塁間を破るタイムリーヒット。４番の一打で１点を先制します。

追いかける桐一は５回ウラ、８番・指名打者の大友がバックスクリーンへソロホームランを放つなどこの回２点を取って逆転に成功します。

直後の６回オモテ、農大二高はヒットとフォアボール２つでノーアウト満塁とします。打席には、４番・井口。２球目をスクイズ。しかし、打球は、ピッチャー前に転がりダブルプレーに。つづく５番・田畑も三振に倒れ、桐一のエース小黒の前に絶好のチャンスを逃してしまいます。

ピンチを凌いだ桐一はこのあと、９番・細谷のタイムリースリーベースなどで農大二高を突き放し、８対１。８回コールド勝ちで３回戦進出を決めました。

そのほかの試合結果です。高崎城南球場の第２試合は樹徳と館林の東毛対決。延長１０回タイブレークの末、館林が勝利しています。

グレースイン前橋市民球場、第２シード・商大附属、高崎商業がコールド勝ちを収めています。

藤岡市民球場、延長１０回タイブレークの末、常磐が高崎東との接戦を制しました。前橋育英は安中総合に７回コールド勝ちです。

オリエントスタジアムぬまた、利根商業が高崎とのシーソーゲームを、勢多農林が吾妻中央との打撃戦を制しています。

１９日は県内４球場で２回戦の残り８試合が行われ、ベスト１６が出揃います。