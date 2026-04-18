yama、TVアニメ『黄泉のツガイ』EDテーマ「飛ぼうよ」のMVプレミア公開が決定
yamaが新曲「飛ぼうよ」のMVを4月19日0時にYouTubeでプレミア公開する。
■yamaが同アニメのOPテーマをカバーした音源も配信中
「飛ぼうよ」は、4月4日からTOKYO MX、BS11他でスタートしたTVアニメ『黄泉のツガイ』のエンディングテーマで、Vaundyがプロデュースを手掛けた。
Vaundyが歌う同アニメのオープニングテーマ「飛ぶ時」、yamaが歌唱するエンディングテーマ「飛ぼうよ」、Vaundyがエンディングテーマ、yamaがオープニングテーマをそれぞれカバーした全4曲の音源が4月12日から配信中。これらすべてを収録したCDも6月10日にリリースされる。
また、アニメのノンクレジットオープニング＆エンディングムービーがYouTubeで公開中。
■リリース情報
2026.04.12 ON SALE
Vaundy・yama
DIGITAL SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」（アニメオープニング＆エンディング）
2026.04.12 ON SALE
yama・Vaundy
DIGITAL SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」（セルフカバーバージョン）
2026.06.10 ON SALE
Vaundy・yama
SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」
■【画像】TVアニメ『黄泉のツガイ』のキービジュアル
■関連リンク
『黄泉のツガイ』作品サイト
https://yominotsugai.com/
yama OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/