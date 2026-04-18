yama、TVアニメ『黄泉のツガイ』EDテーマ「飛ぼうよ」のMVプレミア公開が決定

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yamaが新曲「飛ぼうよ」のMVを4月19日0時にYouTubeでプレミア公開する。

■yamaが同アニメのOPテーマをカバーした音源も配信中

「飛ぼうよ」は、4月4日からTOKYO MX、BS11他でスタートしたTVアニメ『黄泉のツガイ』のエンディングテーマで、Vaundyがプロデュースを手掛けた。

Vaundyが歌う同アニメのオープニングテーマ「飛ぶ時」、yamaが歌唱するエンディングテーマ「飛ぼうよ」、Vaundyがエンディングテーマ、yamaがオープニングテーマをそれぞれカバーした全4曲の音源が4月12日から配信中。これらすべてを収録したCDも6月10日にリリースされる。

また、アニメのノンクレジットオープニング＆エンディングムービーがYouTubeで公開中。

■リリース情報

2026.04.12 ON SALE

Vaundy・yama

DIGITAL SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」（アニメオープニング＆エンディング）

2026.04.12 ON SALE

yama・Vaundy

DIGITAL SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」（セルフカバーバージョン）

2026.06.10 ON SALE

Vaundy・yama

SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」

■【画像】TVアニメ『黄泉のツガイ』のキービジュアル

■関連リンク

『黄泉のツガイ』作品サイト

https://yominotsugai.com/

yama OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/