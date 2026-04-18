京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は市内の公衆トイレで現場検証を行い、遺体が遺棄された場所の可能性もあるとみて捜査しています。

（記者レポート）「自宅から約２．６ｋｍ、車で約７分の場所では規制線が張られ、警察による鑑識作業が行われています」

警察は１８日、男子児童が通っていた小学校と自宅の間に位置する「公衆トイレとその周辺」で現場検証を行い、捜査員がライトを当てながら調べている様子などが確認できました。

警察はこの場所に遺体が遺棄された可能性もあるとみて調べています。

会社員の安達優季容疑者（３７）は先月２３日の朝から今月１３日の夕方ごろまでの間に、南丹市内の山林に息子の結希さん（１１）の遺体を運び遺棄した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、安達容疑者は逮捕前の任意の聴取で「学校まで送ったあと南丹市のどこかに連れて行って首をしめつけて殺しその場に遺棄した」という趣旨の供述をしているということです。

また結希さんが２３日、自宅で朝食を食べたところを親族が確認していたことが新たにわかりました。

さらに安達容疑者がスマートフォンでドライブレコーダーに関する検索をしていたことも分かりました。

安達容疑者が学校周辺まで車を運転していることは確認されましたが、ドライブレコーダーの映像の一部が消えているということで、警察は安達容疑者が録画を停止する方法やデータを削除する方法などを調べていたとみています。