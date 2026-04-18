元プロレスラーでタレントの長州力（74）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「RIKI CHANNEL」を更新。道交法違反の疑いで書類送検されたお笑いタレント長州小力（54）について言及した。

スタッフから小力について話題を振られた長州。「（小力から）電話がかかってきた、久しぶりに何年かぶりに。なんか交通違反だろ？違反は違反だから。“ご迷惑をおかけしました”って」と報告があった事を明かした

。

「“東京にいるの？”って聞いたら、別にどっかに入れられたわけじゃないんだな。だから“お前、1番厳しい網走（刑務所）に行け、網走に入れ”って」と回想。「なんか（小力は）泣いてたのかな。反省はしてるんだろうな」と語り「まあ人身事故じゃなくてよかったな。違反は違反だからな。よく捕まえてもらった。あの先、行くところが事故だからな。交通事故、人身事故とかなったりして大変だよ」と伝えた。

捜査関係者によると、小力は9日午前、中野区の交差点で赤信号を左折。春の交通安全期間中で、警察官が確認すると、免許は2カ月近く切れていた。小力は「免許が切れているのは知っていたが、仕事のために運転した」と話しているという。