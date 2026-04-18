雪、雪、雪…大谷ＶＳ菅野の日本人対決予定もクアーズフィールドは一面の雪景色 ナインら続々と記念撮影＆雪合戦も…デンバーは吹雪、気温０度の極寒
◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）
ドジャースは１７日（日本時間１８日午前９時４０分開始予定）から、敵地でロッキーズとの４連戦を予定している。初戦はロッキーズ・菅野智之投手（３６）が先発し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）との日本人対決にも注目が集まるが、試合が行われるデンバーは大雪。予報では最低気温は０度と極寒に加え、強風も重なっている。
クアーズフィールドでは試合開始５時間前時点ですでに一面の雪景色となり、パヘスらナインに加え、スタッフ達も続々と記念撮影が始まっていた。さらにプライアー投手コーチも現れると、スタッフたちと雪合戦を実施。また、佐々木朗希もグラウンドに姿を現すと、雪景色をスマートファンで撮影していた。
標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールド。大谷は７５打数２９安打の打率３割８分７厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。