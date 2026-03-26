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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Uber暇すぎて20km先のラーメン届けた。店側からの「受けキャン評価」の声は？《ウーバー配達員》」と題した動画を公開しました。動画では、平日昼ピークの配達稼働に密着し、配達員界隈で話題の「受けキャン対策」に対する店舗側の本音や、閑散期ならではの長距離配達の模様を紹介しています。



4月17日金曜日の昼ピーク、せーけんさんはUber Eatsとロケットナウの2つのアプリをオンラインにして稼働を開始しました。動画の序盤では、配達員が商品受け取り前にキャンセルした場合でも店側が評価できるようになったという「受けキャン対策」について言及。「忙しい時はバッド評価を押す暇がない」といった店舗スタッフからのリアルなコメントを紹介し、現場の実態を深掘りしています。



その後、稼働を進めるものの13時台には「完全無音」と呼ばれる注文が全く入らない状態に陥ります。他の配達員からも「鳴らない」と悲鳴が上がる中、突如として約20km先へ届ける2,249円のラーメン配達リクエストが舞い込みました。せーけんさんは「ツーリング感覚で行っちゃいましょう」と、この長距離案件を受諾し、東京都内から埼玉県の越谷市方面へと向かいます。



無事に長距離配達を終え、帰り道でも数件の配達をこなしたせーけんさん。最終的な昼ピークの稼働結果は4時間で7件、売上は6,152円となり、「昨日と比べるとかなり渋い結果になってしまった」と閑散期の厳しさを語りました。現場のリアルな声と予測不能な配達の模様は、フードデリバリーの裏側を知る上で非常に興味深い内容となっています。ぜひ動画本編もチェックしてみてはいかがでしょうか。