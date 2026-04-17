てんちむ結婚記念♡QQzランジェリーが今だけWでお得に購入可能

てんちむプロデュースのランジェリーブランド「QQz」から、結婚を記念したスペシャルキャンペーンがスタート♡現在開催中の「1stSpringFair」に加え、さらにお得な1,000円OFFクーポンが登場し、注目を集めています。可愛さと機能性を兼ね備えたランジェリーを、この機会にお得に手に入れてみてはいかがでしょうか♪

結婚記念の特別キャンペーン

今回のキャンペーンでは、公式オンラインストアにて全品30％OFFの「1stSpringFair」を開催中。

さらに、てんちむの結婚を記念した「HappyWeddingCoupon」が配布されています。

▼HappyWeddingCoupon1,000円OFF

【クーポンコード：4078】

2026.4.3（金）18:00～4.6（月）18:00

※8,000円以上のお買い物で適用／お一人様1回まで

セール価格からさらに割引が適用される、今だけの特別なチャンスです。

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人気ランジェリーラインナップ

ふわりっちシリーズ

ブラジャー 価格：5,060円→3,542円（税込）

サイズ：B65～H70（カラー：BORDEAUX／IVORY／LAVENDER）

ショーツ 価格：1,760円→1,232円（税込）

サイズ：M／L

Tバック 価格：1,980円→1,386円（税込）

サイズ：M／L

ノンワイヤーで楽な着心地ながら、可愛さをしっかりキープした人気シリーズ。

デコルテプッシュシリーズ

ブラジャー 価格：7,480円→5,236円（税込）

サイズ：B65～H70（カラー：PINK／BLACK）

ショーツ 価格：2,200円→1,540円（税込）

サイズ：M／L

Tバック 価格：2,420円→1,694円（税込）

サイズ：M／L

バストメイクとウエストラインを美しく見せる、スタイルアップ重視のデザイン。

エブリデイシリーズ

ブラジャー 価格：4,620円→3,234円（税込）

サイズ：B65～G70（カラー：GRAY／BLACK／BEIGE）

ショーツ 価格：1,760円→1,232円（税込）

サイズ：M／L

Tバック 価格：1,870円→1,309円（税込）

サイズ：M／L

毎日使いたくなる快適さと、さりげないセクシーさを両立した定番ライン。

コンセプトは“可愛さ×機能性”

QQzは「可愛い下着であること」を大切にしながら、着心地や機能性にもこだわったブランド。てんちむ自身の経験や想いをもとに、見た目の可愛さと快適さを両立したアイテムが揃います。

日常使いから特別な日まで、幅広く活躍するラインナップが魅力です。

今だけの特別なチャンス♡

てんちむの結婚を記念した今回のキャンペーンは、QQzの魅力をお得に体感できる絶好の機会♡全品30％OFFに加え、クーポンでさらにお得になる今だからこそ、気になっていたアイテムにチャレンジするチャンスです。可愛さと着心地を兼ね備えたランジェリーで、自分らしい魅力を引き出してみて♪期間限定のため、ぜひ早めにチェックしてみてください。