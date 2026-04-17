タレントの吉川ひなの（４６）が８年ぶりに活動再開する意向を示した。１７日、インスタグラムで発表した。２０１８年に第２子を出産した後、活動をセーブしていた。

インスタで近況について「子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました」と報告。「その中で、植物や体のことを学んだり、社会や環境のことにも自然と目が向くようになっていきました。わたしはどう生きていきたいのか。そんなことを考え続けてきた、大切な時間でした」と続ける。

プライベートでは「去年、子どもたちと沖縄に引っ越して、あっという間に１年。暮らしも少しずつ整ってきました」という。

その上で活動再開について「これまでは自分のペースとのバランスもあって、いただいたご縁を十分に受けきれていなかったのですがこのタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします」と発表。「子どもたちとの生活は変わらず大切にしながら、わたし自身もできることを少しずつ 久しぶりにテレビのお仕事なんかも…８年振りくらいかな、、！ また、お話しできたらうれしいな、なんて思っています」と呼び掛けた。

吉川は１９９９年にミュージシャンのＩＺＡＭと結婚し、離婚。１１年に実業家との再婚を発表した後、３児をもうけた。ハワイ移住も経験した。

２４年１１月に２度めの離婚をしていたことが明らかになった。日本に帰国し、沖縄で３児とともに新生活を始めていた。

今後の活動に注目が集まりそうだ。