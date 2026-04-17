１２日に俳優の志尊淳が主演する日本テレビ系連続ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜・後１０時半）が放送された。

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年（志尊）が、２３年ぶりに戻った日本で医師の女性と惹（ひ）かれ合っていく。日韓をまたぐ波乱万丈の純愛ラブストーリーだ。作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏が企画を務める。

秋元氏は今期、フジテレビ系でも連続ドラマ「夫婦別姓刑事」の企画・原案を担当。こちらは佐藤二朗と橋本愛が、夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションで事件を解決していく刑事ドラマだ。全くテイストの違う２作を同時に手がけていることに、業界では驚きの声もあがる。

音楽関係者は「秋元氏は多くのことを考えることで、それぞれがそれぞれのヒントになるタイプ」と明かす。最近では前総監督の向井地美音が卒業コンサートを行うなど、活動が活発なＡＫＢ４８にも好影響を与えているようだ。同関係者によると「秋元氏はドラマのことをやりながら、ＡＫＢ４８にも細かく指示を出していたくらいなので」と明かす。ＡＫＢ以外でも乃木坂４６や、最近では男性グループのＳＨＯＷ―ＷＡ、ＭＡＴＳＵＲＩも同時にプロデュースしている状況だ。

過去には、美空ひばりの代表曲の一つ「川の流れのように」を作詞し、アイドルグループ「おニャン子クラブ」をプロデュースと全く異なるジャンルでヒット曲を生み出した。最近でもドラマから映画にもなった「あなたの番です」を手がけるなど、常に多ジャンルの仕事を抱えながら第一線を走り続けている。今後も音楽に限らずや映画・ドラマなど様々な分野での活動が展開されるのだろうか。