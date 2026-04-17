本日4月17日夜9時から放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に、ano、CHEMISTRY、乃木坂46、HYDE、羊文学、M!LK、緑黄色社会が出演する。

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M!LKは、「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。2月18日にリリースしたメジャー8thシングルにして初の両A面シングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』の2曲をパフォーマンスすることについて、「芯から明るい2曲を披露させていただくので、その時間日本で1番元気な人たちになれるように頑張ります」と山中柔太朗。吉田仁人は「かなり気合が入っています。楽しみにしていてください」、佐野勇斗も「Mステ限定のパフォーマンスをするかもしれないので、期待していてくださるとうれしいです」とコメント。曽野舜太は「『爆裂アゲアゲで滅！』って言いたくなるくらい、全力でパフォーマンスさせていただきます！ぜひ楽しみにしていてください」、塩粼太智も「今のM!LKを存分に楽しんでもらえると思いますので、頑張ります」とコメントした。

デビュー25周年を迎えたCHEMISTRYが5年ぶりに『ミュージックステーション』に出演。2001年のデビューシングル「PIECES OF A DREAM」と、安室奈美恵の名曲カバー「Baby Don't Cry」を披露する。

anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌「愛晩餐」、乃木坂46は5期生 池田瑛紗がセンターを務める「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を披露する。HYDEは最新シングル「THE ABYSS」をテレビ初披露する。

羊文学は、柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌「Dogs」、緑黄色社会はドラマ主題歌「章」をテレビ初披露する。

また、純烈の弟分グループとして、4月8日に1stシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビューしたモナキのインタビュー映像も放送。モナキの音楽番組初インタビュー映像となる。

（文＝リアルサウンド編集部）