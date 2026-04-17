美容室の利用時、指名していないのにいつも同じ美容師が担当することはありませんか。多くの美容室には指名料の制度がありますが、指名料を支払わずに利用し続けるのは失礼にあたるのでしょうか。指名しないことによるデメリットなども含め、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。

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美容師の出勤日に合わせて担当を決定

Q.「指名なし」で美容室を予約しているのに毎回同じ美容師が担当してくれる場合、店側が「この人はこの担当で」と店側が気を利かせて固定してくれているのでしょうか。

原木さん「同じ人の担当が続くと、そういったルールがあるのかと思うかもしれませんが、実は担当を固定する決まりはありません。スタッフの出勤日や時間帯が偶然重なっているというケースがほとんどでしょう。

前回と同じような曜日や時間に来店すると、たまたま同じスタイリストが担当するということが起こりやすいのかもしれません。店側としては、指名なしで通ってくださっている人は特定の美容師ではなくサロン自体を気に入って来店してくださっていると解釈しているため、特定のスタイリストを毎回あてがう理由がないのです」

Q.指名料を払わずに同じ美容師に担当してもらい続けると、「指名料が入らないから損をさせている」と申し訳なさを感じることがあります。指名料を払って指名しなくても特に問題はないのでしょうか。

原木さん「サロン全体で考えれば来店してくださるだけでありがたいため、指名料を払わないことは特に問題ありません。

例えば、お子さんのいるスタイリストだと夜はなかなか担当できないなど、サロン側の都合もあります。曜日や時間帯によって担当できるスタッフが限られていて、結果的に前と同じスタイリストが担当するということも多いので、必ずしも指名しなければならないというわけではありません。

しかし、『腕が良いからこの人に施術してもらいたい』『この人を応援したい』などの明確な理由があれば、指名してくださるとうれしいです。お客さまご自身が無理なく通い続けられることが一番大切なので、指名するかはお客さまのスタンスに合わせて決めていただければと思います」

Q.「あえて指名しない」ことで、実は他のお客さんの予約を優先されたり、接客の優先順位が下がったりするというデメリットは存在しますか。

原木さん「スタイリストは基本的に指名のお客さまを優先しますが、多くのサロンは時間ごとに予約枠を管理しているため、指名なしだからといって不当に待たされたり接客の質が下がったりすることはほとんどありません。指名しないと後回しにされるのではという心配はしなくて大丈夫だと思います。

反対に、指名ありだと担当するスタイリストの手が空かなければ次のお客さまに入れないので、特に1人の人が最初から最後まで担当するスタイルの場合だと、待たされる可能性が高いです。空いているスタッフが入れる指名なしの方が待たずに済むというメリットもあるので、特定のスタイリストではなくサロンを気に入って通ってくださっているのであれば、指名なしは大きなデメリットにはなりません。

しかし、予約なしの飛び込み客の場合は事前に予約していた人の方が優先になるので、どうしても後回しになってしまうことがあるかもしれません」

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指名なしで同じ担当者が続くのは、たまたまスタッフの出勤日や時間帯が来店のタイミングと重なっているだけだということが分かりました。サロンが気に入っているか、スタイリストを気に入っているかで指名するかを決め、無理なく通えるとよいですね。