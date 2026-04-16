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日本在住9年の韓国人が直面した「日本人化」の正体、あなたも無意識にやっている？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工学博士のパクくんが、YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」にて動画「日本に暮らして9年。韓国人が"日本人化"したと感じた5つの瞬間。」を公開した。韓国で19年、日本で8年以上を過ごしたパクくんが、自身の行動や思考が知らぬ間に「日本人化」していた事実に着目。その背景にある日韓の文化的な違いと、日本独自の「相手を思いやる精神」について分析している。



動画内でパクくんはまず、食卓での所作の変化を挙げた。韓国では食器を置いたままスプーンで食べるのが一般的だが、日本では茶碗を手に持って食べる。パクくんはこの変化を単なるマナーの違いではなく、「いただきます」と「ごちそうさま」に命を吹き込むような、食卓全体を「一つの神聖な舞台」にする動作だと表現した。

また、言葉遣いにおける変化として「かもしれない」を多用するようになった点を指摘。白黒をはっきりさせる韓国の文化に対し、日本では断定を避け、相手に逃げ道を残す「曖昧さ」が優しさとして機能していると語る。この「和の余白」こそが、心地よいコミュニケーションを生む魔法の言葉だと定義した。



さらに、他者への関心の持ち方にも言及。かつては奇抜なファッションの人を見て驚いていたが、今では「そういう人なんだ」と受け流せるようになったという。干渉せず、静かにリスペクトを送る日本のスタンスを「最高の優しさ」だと称賛した。一方で、「空気を読む」ことの難しさや、食事の店選びで自分の希望より相手の意向を優先するようになった「相手中心」の思考の変化についても触れ、日本社会に流れる「見えないルール」と「気配り」の重要性を説いた。



最後にパクくんは、こうした変化を「国ごとの空気に馴染んだ証」だと結論付けた。言葉やルールだけでなく、その社会に流れる雰囲気に適応し、変化していく自分を受け入れることの面白さを視聴者に伝えている。