親子で始める実家整理のヒント！ 粗大ゴミ回収本舗「実家の片付けに関する意識調査」

記事ポイント 九州の実家が収納限界に達している世帯は40.7％です。実家の片付けが進まない背景には親子間の伝え方の難しさがあります。粗大ゴミ回収本舗が親のプライドに配慮した片付けの切り出し方を紹介しています。 九州の実家が収納限界に達している世帯は40.7％です。実家の片付けが進まない背景には親子間の伝え方の難しさがあります。粗大ゴミ回収本舗が親のプライドに配慮した片付けの切り出し方を紹介しています。

実家の片付けは、物量だけでなく親子間のコミュニケーションも大きな課題です。

粗大ゴミ回収本舗は、九州7県の調査結果をもとに、親の気持ちに配慮した片付けの進め方を提案しています。

粗大ゴミ回収本舗「実家の片付けに関する意識調査」

調査名：実家の片付けに関する意識調査実施機関：粗大ゴミ回収本舗調査方法：インターネット調査調査対象：九州7県に実家がある30代〜60代の男女300名調査時期：2026年3月

実家の片付けが進まない理由として、親のプライドに配慮した声のかけ方が重要であることが調査から見えてきます。

収納の実態

足の踏み場がなく床が見えない：6.7％収納が埋まり部屋に棚や箱が溢れている：34％収納限界に達している世帯の合計：40.7％

九州の実家では、収納を超えて物があふれる世帯が4割を超えています。

調査結果は、もったいないという意識から不用品をため込みやすい傾向も示しています。

親子間の課題

話し合おうとしたが拒絶や喧嘩になった：26.9％親の機嫌を損ねそうで話題にしにくい：17.6％コミュニケーションに課題を感じる人の合計：44.5％

実家の片付けでは、物の処分方法より先に親への切り出し方が壁になっています。

調査結果は、親の気持ちを傷つけない伝え方が片付けの第一歩になることを示しています。

処分しにくい品目

大型家具：182件家電製品：140件大量の衣類・布団：138件

処分に困る物では、大型家具が最も多く挙がっています。

調査結果は、重さや分別の難しさが片付けの負担を大きくしていることも伝えています。

切り出しのコツ

健康と安全を理由に足元だけ整える提案をする自分が将来困ることとして相談するキッチン周りなど一部だけから始めるGW前の帰省時期は話し合いを始めやすいタイミング

粗大ゴミ回収本舗は、捨てる話ではなく安全や相談を軸に片付けを切り出す方法を紹介しています。

提案は、親の負担を責めずに短時間で成功体験を作りやすい点が特長です。

サービス情報

サービス名：粗大ゴミ回収本舗運営会社：株式会社SFIDA

粗大ゴミ回収本舗は、九州全域で不用品回収や遺品整理などを展開しています。

実家の片付けを考える家庭にとって、相談先のひとつとして活用しやすいサービスです。

実家の片付けは、収納の問題だけでなく親子の関係にも向き合うテーマです。

粗大ゴミ回収本舗の調査は、片付けを始める前に伝え方を整える大切さを教えてくれます。

粗大ゴミ回収本舗が紹介する切り出し方は、親の気持ちに配慮しながら一歩を踏み出しやすくします。

実家の片付けに関する意識調査の紹介でした。

よくある質問

Q. 実家の片付けで最初に話しやすい切り口は何ですか？

A. 粗大ゴミ回収本舗は、捨てることを勧めるのではなく、転倒防止など健康と安全を理由に足元から整える切り出し方を勧めています。

Q. 調査で最も処分に困るとされた物は何ですか？

A. 調査では、大型家具が182件で最も多く、家電製品や大量の衣類・布団が続いています。

Q. 調査はどのような人を対象に行われましたか？

A. 調査は、九州7県に実家がある30代から60代の男女300名を対象に、インターネットで実施されています。

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