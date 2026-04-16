【プロ野球スピリッツ2026】 7月16日 発売予定 価格： 通常版（パッケージ・ダウンロード） 8,778円 デジタルデラックス版（ダウンロード） 10,978円

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Steam用スポーツ「プロ野球スピリッツ2026」を7月16日に発売する。価格は通常版が8,778円、デジタルデラックス版が10,978円。

「プロ野球スピリッツ」シリーズ最新作となる「プロ野球スピリッツ2026」の発売日が7月16日に決定。本作には「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」モードが搭載。大谷翔平選手をはじめ、アーロン・ジャッジ選手、ロナルド・アクーニャJr.選手、フアン・ソト選手、ブラディミール・ゲレーロJr.選手、ランディ・アロサレーナ選手、イ・ジョンフ選手らスーパースターが所属する各国代表が実名で登場する。

さらに、大会にて決勝の舞台となったスタジアム「ローンデポ・パーク」もゲーム内に初めて忠実に再現。次世代野球エンジン「eBaseball Engine」が生み出す国際舞台ならではの熱狂や興奮、張り詰めた緊張感を体験できる。

また、過去の「WORLD BASEBALL CLASSIC」で優勝した歴代日本代表チームも特別収録。そのほかにも、シリーズおなじみの「対戦」や「ペナントレース」のほか、監督になって甲子園優勝を目指す「白球のキセキ」など、シリーズ最大級のボリュームとなっている。

本日4月16日より各ストアにて予約受付も開始。早期購入特典では、侍ジャパン2026「大谷翔平」使用権のほか、期間・用途限定パワスピポイント（プロスピ2026コース or プロスピAコース or パワプロアプリコースどれかを選択）が特典としてついてくる。

□「プロ野球スピリッツ2026」公式サイト

【『プロ野球スピリッツ2026』ティザートレーラー】

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