100均で買えるレベル超えてるよ！「他のお店で買ったら倍はしそう…」即買い級お弁当箱3選

ダイソーとは思えない高機能なお弁当グッズを厳選してご紹介！持ち運びやすさや使いやすさにこだわったアイテムがそろい、毎日のランチタイムがぐっと快適になります。プチプラなのにしっかり使える優秀アイテムばかりで、思わず買い替えたくなること間違いなしです。ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね♪

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薄さが革命レベル！バッグにすっきり収まる優秀弁当箱

商品名：抗菌薄型お弁当箱

価格：￥220（税込）

容量：400ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480234526

お弁当箱ってかさばるのが当たり前…と思っていたら、このアイテムで概念が変わりました！ダイソーの『抗菌薄型お弁当箱』は、とにかく薄型設計でバッグの底にすっきり収まり、持ち運びが驚くほどラクに。

さらに仕切り付きでおかずが詰めやすく、抗菌加工も施されているから安心して使えます。毎日のランチが快適になること間違いなしの優秀アイテムです。

おにぎり派さん歓喜♡これ1つで完結する優秀ランチボックス

商品名：おにぎりランチボックス（580mL）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：20.1cm×5.1cm×9.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480560601

おにぎりとおかずを一緒に持ち運びたい人にぴったりな『おにぎりランチボックス（580mL）』。おにぎりメーカーとお弁当箱が一体化していて、これ1つで準備から持ち運びまで完結します。

忙しい朝でもサッと詰められるのがうれしいポイント。コンパクトなのにしっかり容量があるので、ランチにも軽食にも大活躍です。使い勝手の良さとコスパの高さに驚くこと間違いなしのお弁当箱ですよ！

サラダ派さん必見！200円で叶うおしゃれランチ

商品名：サラダボックス（二段式）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：直径9.6cm×高さ21cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480638881

サラダをおいしく持ち運びたいなら、ダイソーの『サラダボックス（二段式）』がおすすめ！ドレッシングカップ付きなので、具材とドレッシングを分けて入れられて、食べる直前にフレッシュな状態で楽しめます。

上部には小さな容器が付いていて、フルーツなどを入れることも可能。見た目もすっきりしていて、持っているだけで気分が上がるアイテムです。毎日の食事がちょっと楽しくなりますよ♪

今回はダイソーのおすすめお弁当箱をご紹介しました。どれも毎日のランチを快適にしてくれる優秀アイテムばかり。気になる商品は売り切れる前に、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は、購入時点の情報です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。

記事協力：海原藍