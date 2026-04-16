ムーミンと銀座かねまつのコラボ♡シェニール織タオル登場

日常にほっと癒しを取り入れたい方に♡ムーミンと銀座かねまつのコラボから、シェニール織のミニタオルが登場しました。可愛らしいデザインと上質な素材を兼ね備えた一枚は、自分用はもちろんギフトにもぴったり。毎日の暮らしをやさしく彩る注目アイテムをチェックしてみてください♪

上質シェニール織タオル♡

今回のミニタオルはヨーロッパ伝統のシェニール織を採用。

モール糸を使用したふんわりとした質感が特徴で、洗濯を重ねても硬くなりにくく、色落ちや糸抜けが少ない高い耐久性を備えています。サイズは25cm×25cmと使いやすく、長く愛用できるのも魅力です。

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可愛い2種類のデザイン♡

デザインは2タイプ。ピンクカラー（品番：I2-MOOMIN／2,750円税込）は、ムーミンがお花を摘む優しいワンシーンを描いた癒しデザイン。

ブルーカラー（同価格）は、印象的なお尻モチーフで遊び心のある可愛さがポイント。どちらも日常使いしやすい仕上がりです。

ギフトにもおすすめ♡

絵本型のオリジナルボックス入りで、開けた瞬間から特別感を演出。

母の日の贈り物やちょっとしたプレゼントにもぴったりです。2026年4月15日（水）より発売開始となり、コレクションとして揃えたくなる魅力もあります。

毎日に癒しをプラス

ムーミンと銀座かねまつのコラボタオルは、可愛さと機能性を兼ね備えたアイテム♡使うたびに心がほっとするデザインで、日常をやさしく彩ってくれます。

自分へのご褒美や大切な人へのギフトとして、ぜひ取り入れてみてください♪