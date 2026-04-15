「ロッテ−日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

アクシデントで球審が交代した。

初回無死二塁。寺地の折れたバットが深谷球審の右前腕に当たった。プレー中断後、深谷球審は立ったまま痛みをこらえるようにして、ロッテのトレーナーと会話。その後、付き添われて裏に下がった。

場内には「ただいま球審の手当てを行っております。今しばらくお待ちくださいませ」とアナウンスが流れた。しかし、治療が長引き、日本ハムの新庄監督がベンチ裏に確認する場面があった。

しかし、深谷球審が再びグラウンドに姿を現すことはなく、一塁塁審の牧田審判員が球審に、予備審判の笹審判員が一塁塁審に入って試合が再開された。

深谷審判員は、球審を務めた３日の西武−楽天戦（ベルーナドーム）でも四回にファウルがワンバウンドして左手に当たっていた。駆けつけた西武のトレーナーに左腕を支えられるようにしてグラウンドを離れ負傷交代。二塁塁審だった長川審判員が球審へ回り、二塁塁審には控えの山口審判員が入っていた。