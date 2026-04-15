恋のライバルは親父!?父親が連れてきた婚約者にドキーッ!!「お母さんに抱いちゃいけない感情では!?」と息子憔悴!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供の頃から漫画が好きで毎日漫画を描いていたというわたりさえ(@watarisae)さん。漫画家を目指してちゃんと描き始めたのは20代になってからで、現在は、竹書房のウェブコミック配信サイト「ストーリアダッシュ」にて「あくまで魔女の誘惑ですから 」を連載中の漫画家だ。
今回紹介する彼女の作品「父親が婚約者を連れてきた話」は、第1話を掲載した際から「こういう読者も振り回される系嫌いじゃないw」「待って？好き。続きどこ？」「連載化してくれ…頼む…」と読者が沸いた作品！わたりさえさんに作品の見どころや今後の展開について話を聞いてみた。
主人公はどこにでもいる普通の高校生の男の子。そんな彼のもとに父親が連れてきた婚約者はなんと"純粋で一途な女子大生"!?言葉足らずな父親のせいでかき乱されていく二人…。"すれ違い"が織りなすコミカルな展開が読者の心をつかみ、「早く勘違いに気づいてほしいような、まだこのままを見ていたいような♡」「“両片思い”最高ですね」「なるほどなぁ、そう言うことか！」などのコメントが多く寄せられた本作、「父親が婚約者を連れてきた話」。
見どころについて作者・わたりさえさんに訊ねると「お父さんの言葉足らずのせいで、主人公がひたすら勘違いをしてしまっていく…という“すれ違い”のおもしろさです」と教えてくれた。また今度の展開については「仕事の方が忙しくて新しい作品を描けていなくて読んでくださってる方には大変申し訳ないです…。続きのネタを思いついたらまた描けたらいいなと思っていますので、気長に待っていてください」と制作に意欲的である様子をみせる。
また「かわいい女の子を描くのがとても楽しい」と語るわたりさえさん。その言葉通り、主人公・夕太が妹が召喚した7人の悪魔と恋契約を結び、7人の悪魔の恋人になってしまった…というハーレムラブコメディ「彼女召喚しました!?」や、異世界の魔女学校をテーマにした「あくまで魔女の誘惑ですから」など、魅力的でかわいい女の子が登場する作品を多く手がけている。
本作のようなラブコメが好きな人の心には絶対ささるはず。気になる人はぜひ本作とあわせてチェックしてみて！
取材協力：わたりさえ(@watarisae)
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