四柱推命で見る、的を射た意見を持ち真面目な性格の「正官」とは？【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

四柱推命で見る、的を射た意見を持ち真面目な性格の「正官」とは？｜几帳面で誠実な星実行力に長けた秀才 正官

几帳面で誠実な星実行力に長けた秀才 正官（せいかん）

正官の表すこと

正官は両親に期待されて育てられた人が多く、若いのにしっかりしているとよくいわれます。規則やルールを守り、真っすぐ取り組む一方、潔癖症で細かいことをぐちぐち言う傾向にありますが、的を射ているので、周囲から文句は出にくいでしょう。真面目で温厚なところが買われて目上の人に気に入られる、典型的な優等生タイプといえます。

常識を重んじるため、非常識な人の前では表面上は笑って付き合っても内面は拒否しています。つまり、思ったことを口にせず、上手に立ち回りができる世渡り上手といえます。集中力に長けてはいますが、言われたことしかできない、視野が狭いときがあり融通がきかないこともあるでしょう。

要領がいいので、出来ないと思ったことはしません。誰につくか、何を選択したらいいか、見極める力があり賢いのです。プライドが高いので、地位が上がると威張ってしまう人も。初心や謙虚さを忘れないよう心がけましょう。

恋愛・結婚

男女ともに潔癖症で完璧主義なところがあるため理想は高く、尊敬できる人を強く求めます。自分にない才能を相手に求める、学歴や家柄にこだわるなどエリート意識が高いでしょう。これは、人からどう見られるかなど世間体を気にする側面も影響しています。たまに一目惚れをしたり、自分にないところに惹かれて身勝手な自由人と恋するなどイレギュラーなことも。

仕事・お金

組織内でも自分の役割を責任をもって最後までやり遂げる強さがあります。会社員となれば上司の引き立てによって昇進昇格も早いでしょう。公務員や国家公務員などの官職に向き、命式のバランスにもよりますが、野心があれば政治家もいいでしょう。給料＝評価と考える人。お金の使い方も計画的で財テクも得意です。お得と名がつくものが好きなので、「ポイ活」にも熱心なタイプです。

心身の状態

潔癖症傾向にあり、神経質なところがあるので、精神の病に気をつけましょう。生まれつき持病をもっている人が多い傾向ですが、重たい病ではなく、鼻炎、気管支炎、花粉症などアレルギー体質の人が目立ちます。「金の陰」ですから、呼吸器疾患にも気をつける必要があります。定期健診を続けながら、心肺機能をあげるウォーキングや水泳などを行うのが良いでしょう。

年

親から厳しくしつけられ、先祖の加護も強いでしょう。気品と清潔感のある印象を与えます。

月

社会的な立場に恵まれています。責任をもって与えられた目標や課題を成し遂げるタイプです。

日

礼儀正しく誰に対してもス マ ートで す。恋愛＝結婚の人ですから相手にも誠実で家庭円満でしょう。

時

真面目で勤勉な子どもです。老後はキャリアを活かして社会貢献し、後輩を育てるのも適しています。

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん