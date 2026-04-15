今月（4月）12日、香川県坂出市で家に干してあったブラジャーを盗んだとして窃盗の疑いで高松市国分寺町の無職の男（70）がきょう（15日）逮捕されました。

【写真を見る】56歳の女性のブラジャーを物干し場から盗んだとして70歳の無職の男を窃盗容疑で逮捕「以前にも同様の被害を受け女性が防犯カメラを設置」→ブラジャーを盗む男の姿が…【香川】

以前、被害に遭った女性は防犯カメラを設置

警察によりますと、男は12日午前7時31分ごろ、坂出市の住宅の物干し場から、女性（56）のブラジャー1枚（時価500円相当）を盗んだ疑いが持たれています。



女性はこれまでにブラジャーを盗まれる被害に遭っていました。被害を受けて女性が住宅に防犯カメラを設置したところ、12日に何者かがブラジャーを盗む姿が防犯カメラに記録されていて、警察が捜査をした結果、男の容疑が確認されたためきょう（15日）逮捕したものです。

調べに対して男は…

警察の調べに対して男は「ブラジャーを盗んだことに間違いない」と話し、容疑を認めていて、警察は男に余罪があるとみて捜査を進めています。