【遺体は安達結希さんと判明】死因は不詳「刺し傷や頭の損傷を否定。遺体の状況から死因の割り出しが難しかったか」元京都府警・捜査一課長が指摘 死亡推定時刻は3月下旬ごろ【解説】
発見された遺体の身元は安達結希さん（11）と判明
京都府警は、南丹市で13日発見された遺体の身元について司法解剖の結果、3月23日から行方不明となっていた南丹市立園部小学校6年・安達結希さん（11）と判明したと発表しました。
【画像を見る】かばん・靴・遺体の発見場所と学校・自宅の位置関係
この発表をどう見ればいいのか、そして今後どのような展開が想定されるのか、元京都府警・捜査一課長の樋口文和氏が解説します。
【目次】
・「3月下旬頃」死亡推定時期をどう見る？
・死因特定に至らず「解明はかなり難しいだろう」
・「事件性があるとは言えない」今後の展開は…
・今後の焦点は？
安達さんの死亡推定時期は「3月下旬頃とみられる」
京都府警は14日午後6時45分から記者会見を開き、司法解剖の結果を説明しました。発表によりますと、安達さんの死亡推定時期は3月下旬頃とみられています。
元京都府警の樋口氏はこの推定時期について、「死後数日以上～1か月の間は、正確な時刻の特定は難しくなる。3月下旬という表現は限界まで絞り込んだものだろう」と指摘し、これ以上の情報は出ないとの見方を示しました。
司法解剖でも死因特定に至らず「解明はかなり難しいだろう」
死因は現時点では「不詳」だということです。遺体には頭部の損傷や、刃物などによる刺し傷などは認められなかったといいます。
これについて樋口氏は、「外傷が認められないことに加え、窒息を示唆するような肺の状況など、はっきりとした証拠が出てこなかったために『不詳』という判断になったのではないか」と推測しています。
臓器の精密な検査などを今後進める可能性はありますが、現時点の発表状況を考えると「解明はかなり難しいと言わざるを得ない」ということです。
「事件性があるとは言えない」今後の展開は…
また、警察は現時点での事件性の有無について「事件性があるとは言えない」と発表しています。
樋口氏は、事件性を判断するうえで「死因の特定」がポイントだったと指摘。捜査本部がすぐに立ち上がることはないだろうとしつつ、今後の展開については次のような見立てです。
「検視とは別に行っている（発見現場での）検証などから、事件というよりも『なぜ安達さんが亡くならなければならなかったのか』という捜査は続けていくはずです。皆さんに情報提供などから、広く捜査の糸口を掴んでほしいと思います」
事件性があるとすれば「車」が捜査の鍵か
防犯カメラ情報や目撃情報がなく、さらに遺体と靴の発見現場が離れている、など不可解な点も多い中、今後の焦点は…。樋口氏は、「仮に事件性があった場合」という前提で、次のように指摘します。
「目撃情報がない、防犯カメラに映っていないという点が、捜査の重要なポイントになります。これらを踏まえると、やはり『車』がキーワードになってくる。車に関する様々な捜査というのも一つ重要になってくるでしょう」
なぜ11歳の命が失われなければならなかったのでしょうか。今後も新たな情報・手がかりが待たれます。
（2026年4月14日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）