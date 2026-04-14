発見された遺体の身元は安達結希さん（11）と判明

京都府警は、南丹市で13日発見された遺体の身元について司法解剖の結果、3月23日から行方不明となっていた南丹市立園部小学校6年・安達結希さん（11）と判明したと発表しました。

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この発表をどう見ればいいのか、そして今後どのような展開が想定されるのか、元京都府警・捜査一課長の樋口文和氏が解説します。

【目次】

・「3月下旬頃」死亡推定時期をどう見る？

・死因特定に至らず「解明はかなり難しいだろう」

・「事件性があるとは言えない」今後の展開は…

・今後の焦点は？

安達さんの死亡推定時期は「3月下旬頃とみられる」

京都府警は14日午後6時45分から記者会見を開き、司法解剖の結果を説明しました。発表によりますと、安達さんの死亡推定時期は3月下旬頃とみられています。

元京都府警の樋口氏はこの推定時期について、「死後数日以上～1か月の間は、正確な時刻の特定は難しくなる。3月下旬という表現は限界まで絞り込んだものだろう」と指摘し、これ以上の情報は出ないとの見方を示しました。

死因は現時点では「不詳」だということです。遺体には頭部の損傷や、刃物などによる刺し傷などは認められなかったといいます。

これについて樋口氏は、「外傷が認められないことに加え、窒息を示唆するような肺の状況など、はっきりとした証拠が出てこなかったために『不詳』という判断になったのではないか」と推測しています。

臓器の精密な検査などを今後進める可能性はありますが、現時点の発表状況を考えると「解明はかなり難しいと言わざるを得ない」ということです。

「事件性があるとは言えない」今後の展開は…

また、警察は現時点での事件性の有無について「事件性があるとは言えない」と発表しています。

樋口氏は、事件性を判断するうえで「死因の特定」がポイントだったと指摘。捜査本部がすぐに立ち上がることはないだろうとしつつ、今後の展開については次のような見立てです。

「検視とは別に行っている（発見現場での）検証などから、事件というよりも『なぜ安達さんが亡くならなければならなかったのか』という捜査は続けていくはずです。皆さんに情報提供などから、広く捜査の糸口を掴んでほしいと思います」

事件性があるとすれば「車」が捜査の鍵か

防犯カメラ情報や目撃情報がなく、さらに遺体と靴の発見現場が離れている、など不可解な点も多い中、今後の焦点は…。樋口氏は、「仮に事件性があった場合」という前提で、次のように指摘します。

「目撃情報がない、防犯カメラに映っていないという点が、捜査の重要なポイントになります。これらを踏まえると、やはり『車』がキーワードになってくる。車に関する様々な捜査というのも一つ重要になってくるでしょう」

なぜ11歳の命が失われなければならなかったのでしょうか。今後も新たな情報・手がかりが待たれます。

（2026年4月14日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）