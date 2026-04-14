同居猫たちよりも小さかった子猫。しかし、愛情を注がれ、すくすくと成長した結果、おかんもびっくりなサイズ感に大成長！そのビフォーアフターがXに投稿されると多くのユーザーの目に留まり、「デカくなりすぎだろwww」「成長中なんだねーって思いながら色をよく見たらw」「どんなに大きくなっても可愛い子どもですw」といった声が寄せられました！

【写真：同居猫よりも小さかった『茶トラの子猫』→すくすくと成長した結果…現在の『衝撃の光景』】

いつも同居猫さんにくっついていた子猫

Xアカウント「いつでもどこでも猫まみれ (@moon09_take)」さまは、6匹の気ままな猫さんたちとの暮らしを発信しているアカウントです。

6匹の猫さんの中に、お家にやってきた頃は他の誰よりも小さかった子猫がいました。

ご飯を食べている猫さんと比べても、まだとても小さく可愛らしい子猫さん。しかし、元気はいっぱい！自分のご飯はもちろん、他の猫さんのご飯も気になるような様子を見せるほど、食欲旺盛だったとか。

すくすくと成長した姿が「嘘だろ！？」と話題に

そんな小さかった子猫さん。ご飯をモリモリ食べ、たくさん愛情を注がれた結果……

なんと、隣でご飯を食べていた大きな猫さんよりも大きく成長し、周りがびっくりするほどのサイズ感に！他の猫さんよりも二回り以上大きく成長したとのことです！

そんな猫さんの驚きの成長ぶりには、Xユーザーも驚愕！記事執筆時点で100万回以上、閲覧され、「デカくなりすぎだろwww」「成長中なんだねーって思いながら色をよく見たらw」「どんなに大きくなっても可愛い子どもですw」といった声が殺到しました！

そんな愉快な猫さんたちの気ままライフは、Xアカウント「いつでもどこでも猫まみれ (@moon09_take)」さまから覗くことができます。ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「いつでもどこでも猫まみれ (@moon09_take)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。