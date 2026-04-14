Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『演技が天才的』って褒められていた」“テレビの中の若井滉斗”と一緒にハングルを勉強!?『ハングルッ！ナビ』放送を振り返る
4月13日（月）の放送では、近況について語り合いました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
大森：NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌で新曲の）「風と町」、聴きましたか？ みんな〜？
藤澤：「風と町」！
大森：今年2作目のリリースですか。
若井：そうですね！
大森：フェーズ3、2作目のリリースですよ！
若井：（2026年1月12日にリリースした）「lulu.」に引き続き！
大森：ぜひ、たくさん聴いてください。お願いします！
若井・藤澤：お願いします！
大森：そして、4月20日発売の雑誌「Harper's BAZAAR（ハーパーズ バザー）」6月号の表紙が解禁となりました！
若井：そうですね！
大森：Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る通常版と、大森元貴が表紙を飾る大森元貴特別版が同時に出るということで。中面の掲載写真が異なるようです。
若井：お〜！
【雑誌掲載情報📚】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 9, 2026 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/2042090148142444967?ref_src=twsrc%5Etfw
4月20日(月)発売
「Harper's BAZAAR」(ハーパーズ バザー) 6月号
Mrs. GREEN APPLEで表紙を飾る【通常版】
大森元貴ソロで表紙を飾る【大森元貴 特別版】
表紙が解禁になりました💎
※通常版と特別版で中面の掲載写真が異なります。… pic.twitter.com/ByrIGFKTdy https://t.co/ByrIGFKTdy
若井：これはもう、ぜひどちらもゲットしていただきたいです！
大森：どちらも良いですからね！ そして、若井さんはNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」が始まりました！
藤澤：「ハングルッ！ナビ」！
この後、23:00より放送される— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 9, 2026 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/2042226053213777978?ref_src=twsrc%5Etfw
NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に
生徒役として #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が出演します⚡️
今回のイチオシフレーズは【감사합니다】🗣️
ぜひご覧ください！
▼番組HPhttps://t.co/iygQBMEhmB https://t.co/iygQBMEhmB
【再放送】
4月10日(金) 5:50~6:10
4月15日(水) 14:00~14:20
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw… pic.twitter.com/wRl5mKWZQb https://t.co/wRl5mKWZQb
大森：すごいな〜！ ……ㅏ（ア）、ㅣ（イ）、ㅜ（ウ）、ㅡ（ウ）、ㅔ（エ）、ㅐ（エ）、ㅗ（オ）、ㅓ（オ）ってね！
若井：いい、やめろ！ いじるな、発音の練習を！（笑）
大森：ええ？
若井：ハングルの発音の仕方なんだから！
大森：ちゃんとやったよ、俺！ テレビの前で若井と一緒に！
若井：本当かよ！
大森：本当だよ！ 本気だよ!!
若井：嘘をつけよ！
大森：本当だよ！ なんでよ！
藤澤：안녕하세요（アニョハセヨ〜）。
大森：ひろとヒョン〜！
若井：ヒョンじゃない、俺！
大森：ひろとヒョンって言っていましたよ！
藤澤：演技、褒められていましたね！
若井：そうよ、そうよ。
大森：「演技が天才的」って。
若井：「天才的ですね！」と先生が褒めてくださいましたからね！
大森：で、エム……エムジン……。
若井：「M:ZINE（エンジン）」（※若井がMCをつとめるテレビ朝日の音楽バラエティ番組）ね！
🎵#𝗠𝗭𝗜𝗡𝗘 https://twitter.com/hashtag/%F0%9D%97%A0%F0%9D%97%AD%F0%9D%97%9C%F0%9D%97%A1%F0%9D%97%98?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw エンジン見逃し配信スタート📕— M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) April 10, 2026 https://twitter.com/MZINE_tvasahi/status/2042646288047432056?ref_src=twsrc%5Etfw
今週は #ALPHADRIVEONE https://twitter.com/hashtag/ALPHADRIVEONE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が
“バズ動画”撮影＆メンバー全員で“協力ゲーム”
に挑戦しました✨見逃した方はTVerで📡ˎˊ˗
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藤澤：（笑）。
若井：そろそろ読めるようになろうか、これ！
大森：始まったと！
若井：もう始まっているんだよ（笑）!!
藤澤：いよいよ！
若井：4月で3年目突入だからね！
藤澤：えー！
若井：3年目だよ！
大森：MCの番組が3年目！
若井：すごくない？
大森：すごいよ〜！
藤澤：3年生じゃん！
若井：3年生だよ〜！
大森：……なんか、あまりすごく聞こえなくない？ その例えは（笑）。
藤澤：ごめんなさい（笑）。
若井：「M:ZINE」3年生だから！
藤澤：そうだね！
大森：すごいよ〜！
若井：こちらもよろしくお願いします！
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624