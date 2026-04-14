ZERO ZERO ROBOTICSは、防水仕様のカメラ付きドローン「HOVERAir AQUA」を5月28日（木）に発売する。基本セットの価格は19万9,980円。

水上での飛行を前提に設計された同ブランド初の防水ドローン。水上アクティビティを撮影することを主眼としている。

本体重量が249gのため、HOVERAirを一躍有名にした「HOVERAir X1 Smart」（2024年発売）と異なり、国内で使用する場合は機体の登録が必要になる。

水に落ちてもOK。水上からの離陸も

スタンドアップパドルボード（SUP）、カヤック、ウェイクボード、ジェットスキー、フィッシング、ボートなど、さまざまな水上アクティビティでの利用に対応。中性浮力を意識した設計のため、水上での離着水が可能。万が一水面に落ちても沈む心配がないことを売りとする。

AIによるハンズフリーでの自動追尾も可能。ユーザーの動きを捉えたサードパーソン（第三者）視点の映像を簡単に撮影できるという。

また、新アクセサリーの「Lighthouse（ライトハウス）」を腕に装着することで、離陸、着陸、録画、モード切替、リモート呼び戻しといった操作を手元で行える。

4K100pのスロー撮影が可能

撮像素子には1/1.28インチCMOSセンサーを搭載し、4K/100fpsのスローモーション撮影に対応する。15種類以上の自動飛行モードを備え、リアルタイム映像伝送も可能。

機体はIP67準拠の防水設計。レベル7（最大33ノット）の耐風性能を備え、水上での安定した飛行を実現する。水上での安定した飛行を実現する。

最大飛行時間は約23分。最大追尾速度は約55km/h。

先行展示も

発売に先立ち、4月14日（火）より予約販売および実機展示を開始している。

予約販売は公式サイトのほか、二子玉川 蔦屋家電、ビックカメラ、ヨドバシカメラで受け付ける。予約特典として、専用スマートバッテリー1個と防水収納バッグ1点（総額3万5,960円相当）がプレゼントされる。

また、実機展示は二子玉川 蔦屋家電 1階の「蔦屋家電＋」で実施している。