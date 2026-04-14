元TBSでフリーの吉田明世アナウンサーが14日、自身のインスタグラムを更新。この日、38歳の誕生日を迎えた報告と夫からのシャレの利いたプレゼントを公開した。



【写真】夫からもらったプレゼントを前に子どもと喜びのハグ

「38歳になりましたー！」と投稿。「今年も夫が夜通し準備をしてくれたようで朝起きてリビングに行くと、華やかな飾り付け、そして38個のサバ缶とサンバの頭飾りが置いてありました」とつづり、「38」の数字にちなんだサンバで使用するド派手な羽根飾りをかぶり、山積みのサバ缶38個との写真を掲載した。



続けて「サバ缶の賞味期限を確認したら2029年まで美味しくいただけるようで、完食できそうです！サンバの頭飾りは、、うん、大切にしまっておきます」とした。



また、「インスタのDMやXでも、たくさんのお祝いコメントありがとうございます！お仕事を通してみなさまに恩返しできるよう頑張りますので！引き続きよろしくお願いします」と記し、「そして、両親へ 産んでくれてありがとう!!」と締めくくった。



吉田アナは成城大卒業後、2011年4月にTBSに入社。19年1月で退社しフリーに。プライベートでは16年10月に一般男性と結婚。18年5月に長女を、20年12月に長男を出産したことを報告している。



フォロワーからは「愛を感じる」「素敵な一年をお過ごし下さい」「お誕生日おめでとうございます」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）