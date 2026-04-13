ＢＭＸ元世界王者・森粼弘也さん 地元・藍住町で夢の第二幕【徳島】
自転車競技「BMX」の元世界チャンピオンが、藍住町にいるのをご存じでしょうか？
プロライダーとして第一線で活躍を続けながら、後身の育成にも情熱を注ぐ男性の姿を取材しました。
小型で頑丈な専用の自転車を操り、芸術性の高い技を次々と繰り出す「BMXフラットランド」。
2026年2月に徳島市で行われたストリートスポーツの祭典「アーバンスポーツフェスタ」で観客を虜にしていたのが、藍住町出身のBMXプロライダー森崎弘也さん48歳です。
高校2年生の時に独学でBMXを始め技を磨くと、2007年には3か国を転戦して行われた「世界サーキット」の初代チャンピオンに輝きました。
その後も、国際大会で優勝を重ね、48歳となった今も現役を貫くまさにレジェンドです。
（BMXプロライダー・森崎弘也さん）
「（年齢的には）アスリートとしては大変というか部分もあるが、年齢は数字としてしかとらえてなくて、意識していない」
森崎さんが主戦場とする「フラットランド」は、その名前のとおり平らな地面で行う競技。
自転車とともに回転し、タイヤの上でバランスをとったり、自転車を体の一部のように操り、芸術性の高い技「トリック」を競い合うスポーツです。
基本的なトリックは、両足が一度自転車から離れる「ジャンプ系」トリックや、ペダルを使わずタイヤを足でけって加速する、「スカッフ系」トリック。
見る人をくぎ付けにする「スピン系」トリックなど5種類ですが…。
（BMXプロライダー・森崎弘也さん）
「技と技を組み合わせていろいろできる。しかも自分のオリジナルトリックとか作ることもできる。（技は）無限に存在すると思う」
これは、「トランスファー系」と呼ばれるトリック。
前輪から後輪、後輪から前輪へと飛び移る技です。
今では、スタンダードなトリックとして多くの選手が取り入れていますが、実は20年以上も前に森崎さんが編み出したそうです。
その迫力と美しさから、「自転車競技のフィギュアスケート」とも称される、BMXフラットランド。
森崎さんの武器は、迫力のある空中技や、まるで自分の手足のように自転車を操る、圧倒的なパフォーマンスです。
国内の第一人者として、フラットランド界をけん引している森崎さんのことを、まわりの選手たちは尊敬の気持ちを込めて「キング」と呼んでいます。
（BMXプロライダー・森崎弘也さん）
「絵とか音楽みたいに自分の作ったトリック、自由なんで、自由に作ったものをみんなに楽しんでもらったり、表現の仕方が魅力的で面白い」
長く東京を拠点に活動していた森崎さんですが、2年前に生まれ故郷の藍住町に戻り、実家の納屋を改装してBMXのスクールをはじめました。
地元にもっと、BMXの魅力を広めたいと考えたからです。
スクールは、少人数制のグループレッスン。
自転車に乗れる年齢から大人まで、それぞれのレベルに応じた指導を行っています。
（BMXプロライダー・森崎弘也さん）
「おしいな、もう少し、もう少しなんだよな」
「ここで右に体重が乗っかりすぎているから、右足からこっちに体重を移さないといけない」
上達のペースは人によってさまざま。
森崎さんは1人1人の習熟度を見極めながら、その人に合った最適な練習法をアドバイスしています。
上手くできたら褒める、否定的な言葉は使わない。
誰もが楽しみながら練習できるよう心がけています。
（スクール生）
「面白いです、バランス感覚が鍛えられた」
（記者）
「先生のどんなところが好き？」
（スクール生）
「優しい」
（スクール生）
「ダイエット効果も」
「体重は減ってないが、体組成計で年齢が3つ若くなった」
地元でのBMXの知名度を高めるために始めたスクール。
しかし、新しい仲間が増えた今は、「一人の選手」として新たな夢が芽生えてきたといいます。
（BMXプロライダー・森崎弘也さん）
「もう一度、世界チャンピオンになりたいという夢と同時に、今来てもらっている生徒の中から、もしくはこれから始めるであろう人たちの中から、世界チャンピオンが生まれて欲しい」
（記者）
「コンテストの決勝で教え子と戦うなんていうのも？」
（BMXプロライダー・森崎弘也さん）
「それやばいですね、そうなったらそれでも手は抜かないですね多分。その上で（自分を）超えて行って欲しいなと思います」
48歳はただの通過点。
再び世界の頂点に立つ時、その表彰台の隣には教え子の姿があるかもしれません。
キング・森崎さんの挑戦はまだまだ続きます。