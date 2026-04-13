名優「高倉健」が愛した「特注仕様のスポーツカー」とは

タレントで演出家のテリー伊藤さんが2026年3月29日、自身のInstagramを更新し、ある名優が所有していた愛車を紹介したことで、話題を呼んでいます。

紹介されたのは、2014年に亡くなった俳優の故・高倉健さんが乗っていたというポルシェの写真7枚でした。

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それらの写真を見ると、濃色系のメタリックなボディーの側面には筆記体で「Ken Takakura」の文字が。

さらに運転席にあるクリーム色が鮮やかなシフトノブには、「KT」とイニシャルがデザインされていて、それが特注モデルであることが確認できます。

そんな“高倉健仕様”カスタムが施された健さんのポルシェが、なぜここにあるのでしょうか。

テリーさんいわく「横須賀のガレージに、友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ」とのことでした。

健さんが愛したポルシェといえば、2026年3月14日に東京で開催された空冷ポルシェイベント「LUFT TOKYO（ルフトトウキョウ）」にも出展された、クラシックな「356Aカブリオレ」が知られています。

しかし、今回登場したのは、淡いグリーン色がシブい「911カレラ」（930型）でした。

「さすが健さん、クルマに後光がさしていました」とテリーさんがつづったように、この911カレラが放つシルバーの輝きは神々しいの一言。

一方、車内の注目ポイントとして「特別オーダーのウッドのダッシュパネル」に言及したテリーさん。

木目調のパネルがあしらわれたダッシュボードは味わい深く、そこには円形のゲージが横一列に並んでいました。

加えて、「PORSCHE」と赤い刺繍で刻まれたマットが敷いてあるのも要チェックなポイントでしょう。

さらに、ハンドル中央部に輝く黄金のポルシェエンブレムが存在感を放つなど、随所から健さんのこだわりが伝わってくる1台でした。

このクラシカルな911カレラを前にしたテリーさんは、「高倉健さんのポルシェが実在するなんて国宝級です」と感動を抑えきれない様子です。

そんな健さんの名車が登場した今回の投稿に、フォロワーからは「1980年代のポルシェですか！」「356の他に健さんPORSCHEがまだあったのか？ それは凄い」「流石、健さん、なにをやっても健さん」など驚きのコメントが多数寄せられていました。