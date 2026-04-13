サバンナ八木真澄（51）が12日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時、12日は午後10時25分から放送）に出演。ファイナンシャルプランナー（FP）1級を取得したきっかけを語った。

超難関の国家資格ファイナンシャルプランナー1級を取得した八木は、芸能活動以外に日本全国で行う講演会は常に満員御礼状態で、著作「年収300万円で心の大富豪」（角川書店）は、住宅ローン部門でAmazon売上ランキングで1位となっている。

この日の放送では、八木が講師で登場。生徒役の陣内智則（52）から「そもそもファイナンシャルプランナー、ってよく聞くけど何をやるの」と質問が飛んだ。八木は「お金全般で不動産とか、金融とか、生命保険とか、全般的に扱う、相談に乗れるんですよ」と説明して「例えばなんか、困ったときに誰に言うたらええのや、ってあるじゃないですか。自分自身が家買うときに『なんぼぐらいやったら買えるんやろ』とか。とにかくお金にまつわるときに一回相談していただく」と実例を出して答えた。

元フジテレビで現在フリーアナの永島優美から「いつごろからFPは取得されたんですか」と聞かれた。八木は「3年半ぐらい前やと思うんですよね」と答えた。さらに「いや、仕事全部なくなったんですよ。お昼の陣内さんが出られてる帯番組、木曜日担当で10年ね。大阪も2本ぐらいやってた。静岡もラジオ番組。4本全部終わりました」と話した。

陣内が「何で終わったと思います？」と単刀直入に聞いた。八木は「不祥事もなんにもなかったんで、実力で終わりました」と語ると、スタジオは大爆笑となってザワついた。