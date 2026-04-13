作家・YouTuberの瓜田純士さん（46）が12日までにXを更新。顔面タトゥーを"全消し"した激変姿を披露している。



【写真】「美形！」顔のタトゥーを消した瓜田純士

瓜田さんは、「痣隠しコンシーラーで刺青消したら若返った」とコメントし、写真をアップ。写真では、普段は顔一面に入った刺青がコンシーラーによって綺麗に隠されており、すっきりとしたクールなイケメンが現れた。平素の印象は大きく異なっている。



SNSでも激変した瓜田さんのビジュアルに驚きの声が多く上がっており、「誰ですかwww」「フィギュアスケート滑っていそう」「すごい！でも入れ墨ないと瓜田さんじゃない」「痣隠しコンシーラーでここまで変わるのすごい…！」「一気に印象が柔らかくなって、めちゃくちゃ若返って見える」「瓜田さんマジで別人じゃん」「美形」などのコメントがあった。



瓜田さんは、妻とともに「瓜田夫婦（@uritahuuhu）」のYouTubeチャンネルで活動。格闘技イベント「THE OUTSIDER」や「BreakingDown」に出場するほか、作家やYouTuberとして活躍し、"アウトローのカリスマ"として知られる。