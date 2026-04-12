アメリカとイランの交渉が、仲介するパキスタンも加わる形でスタートしました。ホルムズ海峡をイランが事実上封鎖し世界経済が混乱するなか、世界中が固唾をのんで見守る協議となりますが、果たして歩み寄ることはできたのでしょうか。

【写真を見る】一時停戦発表の直後に…イスラエルがレバノンへ空爆を実施

「イラン全土は壊滅するだろう」大規模攻撃予告から急転直下の「停戦合意」

4月11日、パキスタンの首都イスラマバードに到着したアメリカのバンス副大統領。まず、パキスタンのシャリフ首相と会談し、その後、イランとの協議に臨みました。

ただ、協議を前に、双方の要求は真っ向から対立していました。

アメリカによる大規模攻撃は本当に行われるのか。4月7日夜の猶予期限を前に、緊張は極度に高まっていました。

トランプ大統領の「橋や発電所を破壊し石器時代にする」という発言に反発したイラン市民は、体を張った「人間の鎖」で対抗しました。

トランプ大統領（4月6日）

「イラン全土は一晩で壊滅するだろう。それは明日の夜かもしれない」

「ひとつの文明が今夜死に絶えようとしている」などと強烈な言葉で圧力を最大限に強めました。

しかし、タイムリミットの1時間半前...

トランプ大統領（7日・SNSより）

「イランへの攻撃を2週間停止することに同意した」

急転直下、一時停戦の合意を発表したのです。

停戦の条件として「ホルムズ海峡の完全かつ安全な即時開放」を挙げました。

イラン国営放送（8日）

「イランは（停戦の）2週間を交渉に充てる。両国の同意があれば期間は延長される可能性がある」

停戦合意も…イスラエル軍がレバノン攻撃 続くホルムズ海峡封鎖

ホルムズ海峡の封鎖が解かれ、戦闘の終結に向け一筋の光が差したかと思われました。

しかし、一時停戦発表の直後、イスラエル軍がレバノンに対し、過去最大規模の空爆を実施しました。わずか10分間で100か所以上を攻撃しました。

レバノン市民

「罪のない人々がここで亡くなった。イスラエルは毎回標的を狙ったというが、そこにいるのは市民と子どもたちだけだ」

レバノン当局によると、8日の攻撃だけで少なくとも357人が死亡したといいます。

停戦交渉の仲介に当たったパキスタンのシャリフ首相は、「合意にはイスラエルによるレバノンへの攻撃の停止も含まれる」としていましたが、イスラエルのネタニヤフ首相は...

イスラエル ネタニヤフ首相（8日）

「イランとの一時的な停戦協定には（レバノンの）ヒズボラは含まれていない。我々はヒズボラへの容赦ない攻撃を続ける」

レバノンへの攻撃は継続すると表明したのです。

意図的に停戦を妨害するような動きに、イラン側は猛反発しました。

安全な通航が期待されていたホルムズ海峡では、封鎖する姿勢を改めて鮮明にしたのです。

革命防衛隊からの無線（8日）

「すべての船舶に告ぐ。海峡は依然封鎖されている。許可なく通過を試みた船舶は標的となり破壊される」

ホルムズ海峡めぐり米イランの主張は対立 協議はどうなる？

薄氷を踏むような状況で迎えたパキスタンでの、イランとアメリカの協議。4月11日から、日をまたぎ14時間続きました。

ホルムズ海峡の扱いなどを巡って双方の主張は対立。

イランメディアは「アメリカ側の過剰な要求が進展を妨げている」としています。

そうした中、アメリカ軍は「海軍のミサイル駆逐艦2隻がホルムズ海峡を通過し、機雷除去の準備作業を始めた」と発表しました。「数日中に無人潜水機などを使った除去活動を開始する予定」だといいます。

トランプ大統領（11日）

「私たちがやることは海峡を開放するだけだ。自分たちは利用しなくても、世界の多くの国がホルムズ海峡を利用しているからだ。それらの国々は恐れているか、弱いか、ケチなだけだ」

一方、イラン側は、アメリカ中央軍の「艦艇がホルムズ海峡を通過した」という発表を強く否定しています。

協議は継続されるという中、両国は歩み寄れるのでしょうか。