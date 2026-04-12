「苦手な父」の介護をした壮絶な270日間--緊急手術、認知症…きれいごとじゃない！闘い続けた家族の記録【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
家族の介護という問題に、いつか向き合わなければならない人も多いはず。もしもそれが、予期せぬタイミングでやってきたら…？実際に母親の死や家族の介護に向き合ったコミックエッセイが、X(旧Twitter)で話題を集めている。この漫画を描いたのは、「発達障害グレーゾーン」の特性を持つクロミツさん(@kuromitsu1510)。「甘え」「怠慢」と世間から疎まれる“生きづらさ”を描いた作品『灰低 生きづらい＋グレーゾーン』や、脳腫瘍に苦しむ父親の介護生活を描いた『電子書籍と親父の介護』を発表している漫画家だ。今回紹介する自身が体験した父親の介護を通して家族と向き合うコミックエッセイ『令和介護録270日』の1話〜2話について、クロミツさんに話を聞いた。
母親の死をきっかけに、一人暮らしになる父親を心配した弟から「実家に戻り同居してほしい」と頼まれた主人公。これまで価値観の違いから父親に苦手意識を抱いていたものの、親孝行の思いもあり実家に戻ることを決意する。同居後は小さな衝突はありつつも、大きな問題なく半年が過ぎていく。しかしある日、父親が突然倒れたとの連絡が入り、急いで病院へ向かう主人公。検査の結果、脳に異常が見つかり、緊急手術が必要だと告げられる。予想外の事態に動揺しながらも、手術当日、主人公は待合室で父の無事を祈るのだった。
実体験をもとに描かれた本作。作者のクロミツさんは、当時一人で介護を担っており、その日々は決して楽なものではなかったという。「父は、倒れてから軽い認知症を発症しました。そのため、私とささいなことで“言い争い”や“衝突”を繰り返すようになってしまい、それがつらかったですね」と振り返る。そうした状況をどう乗り越えたのかについては、「兄や親戚の協力もありましたし、何よりソーシャルワーカーの存在が大きかったです。もし、介護をしていて『つらい』と思うようなことがあったら、ソーシャルワーカーを頼ってほしいです。さまざまな面で支えになってくれるはずです」と話してくれた。
読者からは、改めて家族との向き合い方を考えさせられたという声が多く寄せられている。そんなリアルな介護の姿を描いたクロミツさんの「令和介護録270日」。ぜひ一度、読んでみてほしい。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
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