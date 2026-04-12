オリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回はオリックス・バファローズ公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity（ビーズグラビティ）」のKANNAさん、TAICHIROさん、NANAMIさんのプロフィールを紹介する。

○KANNAさん

広島県出身、3月22日生まれ、背番号#391。ニックネームは「かんかん」。趣味は赤ちゃんの動画を見ること。京セラドーム大阪は「第2のお家！ シーズン中、家より長くいたと思います笑。京セラドーム大阪に来て、ファンの皆さまの顔を見たり、グラウンドでパフォーマンスをするとすごく安心します！」。

2年目のシーズンに挑むKANNAさんの活動継続の原動力となったのは、昨シーズンの「マイナビオールスターゲーム」で目にした光景。「活動を通してもっといろんな景色を見てみたい！ そして大好きなダンスでオリックス・バファローズの日本一に貢献したい！」と意気込みを見せる。

○TAICHIROさん

京都府出身、9月4日生まれ、身長178cm、背番号#396。ニックネームは「たいちゃん、たーくん」。趣味は歌、ダンス、古着屋・カフェめぐり、バッティングセンター。理想の休日の過ごし方は「家で猫とゴロゴロしたいですね 笑」。

TAICHIROさんは今季で活動2年目。活動継続の理由は昨シーズンのチームの順位への悔しさと、自分自身への想い。「もっと自分にできることがあったのではないか。2026シーズンこそはもっと頑張るぞ！」と意気込む。

○NANAMIさん

大阪府出身、5月17日生まれ、背番号#364。ニックネームは「ななみん」。趣味は犬と遊ぶこと、旅行。自分の性格を一言で表すと「マイペース」。

2020年にBsGirlsとして活動したNANAMIさんが、再びこのステージに帰ってきた。BsGirls卒業後、会社員として過ごしていた日々のなかで「自分の未熟さゆえに納得のいくパフォーマンスができなかった悔しさがずっと残っていた」と話す。「人生は一度きり。もう一度挑戦するなら今しかない！」と決意し、数年の時を経てBsGravityのオーディションに挑んだ。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）