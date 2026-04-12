超簡単ハンバーグにみぞれつゆ...2026年「味の素」がすごい！ママ記者が感動した3商品

料理を簡単・時短にしてくれる食卓の強い味方「味の素」から、2026年も続々と注目の新商品が登場しています。

「味の素グループ 2026年春季 新製品説明会」（3月6日開催）に参加した記者が、特に気になった商品を厳選して3つ紹介します。

ひき肉と混ぜて焼くだけの超簡単ハンバーグ

ひき肉が化ける。ハンバーグの素

ひき肉と混ぜて焼くだけで、簡単にハンバーグが作れる"ハンバーグの素"です。たまねぎも卵もパン粉も不要。材料も手順も少ないので、忙しい日のごはんに大助かりです。

アミノ酸のはたらきに着目した特許出願中の独自技術で、ジューシーな肉粒感と力強い食べ応えを実現したといいます。また、特別な製法の小麦粉で生地の粘度を調整することで、調理時の手のべたつきを抑える工夫も施しています。

筆者は新製品説明会で、この素とひき肉のみで作ったというハンバーグを試食しましたが、肉々しさがあり美味しかったです。本格的な仕上がりに驚きました。

内容量は92.4g（15.4g×6袋）。1袋で1人前分です。2月21日から全国で販売中。

氷みぞれつゆ

年々暑さが増す日本の夏に救世主登場！？ 夏の定番お昼ごはんともいえる「そうめん」に合わせて食べたい"シャリシャリのつゆ"が誕生しました。

「氷みぞれつゆ」は冷凍庫で凍らせて使う革新的な麺用調味料で、特許出願中の当社独自技術「みぞれ凍結製法」により、マイナス10度以下の氷点下の冷たさとシャリシャリ食感、力強いだしの味わいを実現したといいます。

試食した際は、本当冷たくてシャリっとしていて驚きました。味のムラもなく、しっかりとだしの風味が感じられました。一般的なめんつゆとは一線を画す調味料の登場は、暑さが増すこれからの季節に注目を集めそうです。

内容量は90g×2袋（2人前）です。「かつおだし」と「鶏だしゆず風味」の2種類があります。2月21日から全国で販売中。

「ブレンディ」マイボトルスティック

スティックタイプのマイボトル用ドリンクです。3月30日には、シリーズ初の機能性表示食品「いいこと毎日シリーズ」3商品が全国で発売。商品担当者によると、20代〜40代の女性がメインターゲットだといいます。

＜新登場の3商品＞

・緑茶（BMIが高めな人の体脂肪を減らすのを助ける機能）

・ブレンド茶（食事由来の糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能、食後の血中中性脂肪値が高めの人の食後血中中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能）

・紅茶（仕事や勉強、家事などによる一時的なストレスや疲労感を軽減する機能）

筆者が感動したのは、粉末の溶けやすさ。水をマイボトルに流しこんだ段階でもある程度溶けて、軽く振るだけでしっかり溶けました。

自宅やオフィスにウォーターサーバーがある人に特におすすめです。機能性表示食品ではありませんが、「ピーチルイボス」や「ジャスミン茶」「マスカットルイボス」など、複数の種類があります。好みの味を見つけて、マイボトル生活を始めるのもいいかも。

1箱6本入りです。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）