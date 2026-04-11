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自動車解説者・ジャーナリストのGocar氏が出演するYouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【10分でまとめ】FIATドブロマキシ vs ルノー グランカングー！3列シート・荷室・使い勝手の結論は？」を公開した。動画では、ラジオDJの山口千景氏とともに、3列シートを備えるフィアット「ドブロ マキシ」とルノー「グランカングー」を徹底比較。サイズやスペックだけでなく、シートの使い勝手や荷室の展開方法など、実用面での明確な違いを浮き彫りにしている。



比較検証では、まず両車のサイズとエンジンに注目。ドブロは1.5Lディーゼルターボ、グランカングーは1.3Lガソリンターボを搭載し、価格差は約20万円と拮抗している。エクステリアでは、グランカングーの日本仕様に採用された無塗装バンパーと鉄製ホイールについて、Gocar氏が「道具感があっていいですよね」と評価した。



車内に乗り込むと、シート周りの仕様に明確な差が現れる。ドブロのセカンドシートは3席すべてが同サイズでISOFIXに対応し、シート下に収納スペースを確保している。対するグランカングーのセカンドシートは、荷室側からレバーを引いてスライドできる独自の利便性を備える。また、荷室の検証では、ドブロのリアハッチが大きく開くため後方にスペースが必要な一方、ガラスハッチのみでの省スペースな開閉が可能であることを実演。一方のグランカングーは、観音開きのドアが横に開き、ロックを外せば真っ平らになるという特徴を披露した。



シートアレンジについても、ドブロはセカンドシートがダイブダウンしてフラットになり、そのまま寝転がれる空間が完成する。対してグランカングーは、5つのシートすべてを取り外すことが可能で、約2m25cmの広大なスペースが出現。しかし、床面に金具などの凹凸があるため、山口氏が実際に寝転がると「このままはちょっと無理かな」とマットの必要性を指摘した。



動画の最後で、山口氏は「似ているなという感じだったんですけど、使い方とか好みがだいぶ変わってくる」と総括。Gocar氏も、シートを取り外したいのか、それともフラットに畳める方が良いのか、自身のライフスタイルや使用目的に合わせて「似合う車を選んでいただきたい」と締めくくった。