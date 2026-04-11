「看板ものれんもない」地元客9割超の満席食堂、女将が明かす“自分が欲しかった店”の全貌
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YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「女将「自分が行きたいと思う店を作ったら…」地元客率９割超えの手作り満席食堂に密着！」と題した動画を公開した。動画では、看板ものれんもない状態で営業しながら、地元客で連日満席となる食堂の厨房に密着し、女将が店作りへの思いや食材へのこだわりを語っている。
動画の冒頭、客層について問われた女将は「ほとんど地元の方ですね」と笑顔を見せ、県外の客は「看板もないし、知らないと思います」と語る。お店を始めたきっかけについては「気軽に定食や夜ご飯を食べられるお店を作りたいなと思って」と振り返り、「自分が欲しかった、こういうお店が」と、自身の理想をそのまま形にしたことを明かした。
厨房で手際よく仕込みを進める女将は、食材選びへの強いこだわりを見せる。香川県産のアスパラガス「さぬきのめざめ」や地元産のお肉、お米は香川県産のコシヒカリを使用するなど、「野菜は地産地消でなるべく行きたい」「産直市に行って生産者さんのものを買うのが大きい」と地元食材を積極的に取り入れている。さらに、安価な鶏胸肉を使ったメニューについては「子どもたちも夜ご飯を食べに来たりするので、胸を張って出せる食材で作りたい」と、安心安全な国産食材を選ぶ親心ものぞかせた。
香川県の郷土料理「マンバのけんちゃん」をはじめ、手作りの温かみ溢れる料理が次々と完成していく中、店舗の外観についての話題に。看板ものれんもない理由について「いつかせなアカンなと思ったんですけど、本当に看板もなくて回転灯だけ回してます」と苦笑いしながら明かした。
「自分が欲しかった店」というブレない信念と、地元の生産者や客を大切にする女将の深い愛情。看板がなくても地元民から愛され、連日満席になる理由は、その温かい人柄と真摯に作られる手作り料理にあるようだ。
動画の冒頭、客層について問われた女将は「ほとんど地元の方ですね」と笑顔を見せ、県外の客は「看板もないし、知らないと思います」と語る。お店を始めたきっかけについては「気軽に定食や夜ご飯を食べられるお店を作りたいなと思って」と振り返り、「自分が欲しかった、こういうお店が」と、自身の理想をそのまま形にしたことを明かした。
厨房で手際よく仕込みを進める女将は、食材選びへの強いこだわりを見せる。香川県産のアスパラガス「さぬきのめざめ」や地元産のお肉、お米は香川県産のコシヒカリを使用するなど、「野菜は地産地消でなるべく行きたい」「産直市に行って生産者さんのものを買うのが大きい」と地元食材を積極的に取り入れている。さらに、安価な鶏胸肉を使ったメニューについては「子どもたちも夜ご飯を食べに来たりするので、胸を張って出せる食材で作りたい」と、安心安全な国産食材を選ぶ親心ものぞかせた。
香川県の郷土料理「マンバのけんちゃん」をはじめ、手作りの温かみ溢れる料理が次々と完成していく中、店舗の外観についての話題に。看板ものれんもない理由について「いつかせなアカンなと思ったんですけど、本当に看板もなくて回転灯だけ回してます」と苦笑いしながら明かした。
「自分が欲しかった店」というブレない信念と、地元の生産者や客を大切にする女将の深い愛情。看板がなくても地元民から愛され、連日満席になる理由は、その温かい人柄と真摯に作られる手作り料理にあるようだ。
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