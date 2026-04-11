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知っておきたい「工場勤務」のリアル…転職前に確認すべき“向いていない人”の致命的な特徴とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が「【工場転職】これに当てはまったらやめとけ｜工場勤務に向いてない人10選」を公開した。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、工場勤務に向いていない人の特徴をランキング形式で解説。目的なく転職を繰り返すリスクなど、現場のリアルな実態を提示している。



工場勤務は未経験でもできると言われることが多いが、実際には向き不向きが分かれやすく、すぐに辞めてしまう人も少なくない。ケンシロウ氏は「向いていないまま就職すると多分後悔します」と語り、能力の問題ではなく適性の問題であると指摘する。



動画内では、工場勤務に向いていない人の特徴トップ10を発表。「指示されるのが苦手な人」や「完全に人と関わりたくない人」などを挙げ、ルールが厳格であることや、ライン作業においては他者とのコミュニケーションが必須であることを解説している。さらに、工場特有の配属ガチャによる「環境のせいにする人」や、年下に仕事を教えられる環境で「プライドが高い人」が直面する苦労など、具体的な事例を交えて説明した。



上位には「夜勤・交代勤務が無理な人」や「飽きっぽい人」がランクイン。ケンシロウ氏は、工場の仕事は同じ事を「何千回・何万回と繰り返す仕事」であり、向上心が強すぎたり飽きっぽかったりすると苦痛に感じると述べる。また、短期志向で目的を持たずに転職を繰り返すと、「働ける場所が無い」状態に陥るリスクがあると警鐘を鳴らした。



工場勤務の厳しさを浮き彫りにしつつも、自身の適性を冷静に見極めることの重要性を説いた本動画。就業前の自己分析が、キャリアを築く上での大きな鍵となることを示唆している。