【僕のヒーローアカデミア】Zoffとコラボアイウェア誕生！ 一部店舗とオンラインストアにて4月17日発売
Zoffと人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーションアイウェア「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」が、2026年4月17日（金）より、全国のZoff一部店舗と公式オンラインストアほかで発売される。
＞＞＞Zoffとヒロアカコラボのアイウェアをチェック！（写真11点）
「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」コレクションは、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人をモチーフにデザイン。ヒーローたちのコスチュームや ”個性” をアイウェアに再現。
緑谷出久モデルでは、 ”個性” ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。爆豪勝己モデルは、コスチュームの籠手や首元のパーツをメタルで表現するなど、ヒーローたちの ”個性” とモチーフを細部にまで取り入れたフレームデザインとなっている。
緑谷出久モデルは、フロントのヨロイ部分に、デクのそばかすを模したワンポイントをあしらっている。 ”個性” ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。バチ先は黒と赤のカラーリングでデクの靴をイメージしている。
爆豪勝己モデルは、コスチュームの籠手と首元のパーツをテンプルにメタルで表現。黒とオレンジのコスチュームデザインをモダンにプリントしている。フレームは爆豪の髪色にも合わせやすい暗めのブラウンカラー。
飯田天哉モデルは、 ”個性” エンジンとコスチュームのイメージをテンプルとモダンにあしらったデザイン。バチ先のインレットにはモチーフを表現している。飯田のメガネを元に、かけやすくリデザインした玉型だ。
轟焦凍モデルは、ブリッジ、ヨロイ、テンプルに、コスチュームのディティールを落とし込んでいる。左右のモダンは轟の髪をイメージしたカラーと ”個性” 半冷半燃を表すモチーフをあしらったデザインとなっている。
相澤消太モデルは、首元の捕縛布がフロントにまでかかるようなイメージをメタルパーツで表現している。フレームは相澤のコスチュームカラーの黒を採用。左のテンプルエンドのみに赤のワンポイントをあしらい、 ”個性” 発動時に目が赤くなる要素をモチーフに。
そして全てのメガネに、オリジナルのメガネケースと描き下ろしビジュアルを使用したメガネ拭きがセット。
また、描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルステッカーをWEBでご購入いただいた方限定でプレゼントされる特典も。
メガネの他にも、各キャラクターの場面写が印刷された、Zoffオリジナルのトレーディングメガネ拭き（全12種）や、描き下ろし2連アクリルキーホルダー（全5種）もWEB限定でコンプリートセットが販売される。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
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「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」コレクションは、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人をモチーフにデザイン。ヒーローたちのコスチュームや ”個性” をアイウェアに再現。
緑谷出久モデルでは、 ”個性” ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。爆豪勝己モデルは、コスチュームの籠手や首元のパーツをメタルで表現するなど、ヒーローたちの ”個性” とモチーフを細部にまで取り入れたフレームデザインとなっている。
爆豪勝己モデルは、コスチュームの籠手と首元のパーツをテンプルにメタルで表現。黒とオレンジのコスチュームデザインをモダンにプリントしている。フレームは爆豪の髪色にも合わせやすい暗めのブラウンカラー。
飯田天哉モデルは、 ”個性” エンジンとコスチュームのイメージをテンプルとモダンにあしらったデザイン。バチ先のインレットにはモチーフを表現している。飯田のメガネを元に、かけやすくリデザインした玉型だ。
轟焦凍モデルは、ブリッジ、ヨロイ、テンプルに、コスチュームのディティールを落とし込んでいる。左右のモダンは轟の髪をイメージしたカラーと ”個性” 半冷半燃を表すモチーフをあしらったデザインとなっている。
相澤消太モデルは、首元の捕縛布がフロントにまでかかるようなイメージをメタルパーツで表現している。フレームは相澤のコスチュームカラーの黒を採用。左のテンプルエンドのみに赤のワンポイントをあしらい、 ”個性” 発動時に目が赤くなる要素をモチーフに。
そして全てのメガネに、オリジナルのメガネケースと描き下ろしビジュアルを使用したメガネ拭きがセット。
また、描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルステッカーをWEBでご購入いただいた方限定でプレゼントされる特典も。
メガネの他にも、各キャラクターの場面写が印刷された、Zoffオリジナルのトレーディングメガネ拭き（全12種）や、描き下ろし2連アクリルキーホルダー（全5種）もWEB限定でコンプリートセットが販売される。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
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