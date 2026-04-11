

今回は丸の内のお好み焼き屋さんへ！





「もやしソバ」をこよなく愛するピエール瀧が、名店をめぐりながら、もやしソバとは何なのかを考えたり考えなかったりするこの連載。もやしソバはいろんな店で出合えます。お好み焼き屋さんにだってあるんです。

今回は、お好み焼き屋さんだからこその楽しみ方を知りました！

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【写真】お好み焼き屋さんにだって、もやしソバはある！

――今回は「きじ 丸の内店」に来ています。ここは、お好み焼き屋さんですね。

ピエール瀧（以下、瀧） お好み焼きの中に、もやしが入ってるってこと？ ソバじゃなくない？

――「なにわ焼」（1815円）というもやしが入っているお好み焼きもあるそうですが、メニューにはちゃんと「もやし焼きそば」（1243円）があるんです。

瀧 焼きそばか！ じゃあ、入ってみよう！ おじゃましまーす。

店主の戸田亘さん（以下、戸田さん） いらっしゃいませ！ ご注文はお決まりですか？

瀧 はい。もやし焼きそばをお願いします。あと、なにわ焼というのがあると聞いたんですが？

戸田さん はい。もやしと焼きそばの麺と豚肉が入っているお好み焼きで、上にネギがのっています。

瀧 なるほど。じゃあ、せっかくなんで、ひとつずつお願いします。

戸田さん ありがとうございます。

瀧 ほかのメニューもおいしそうだなあ。丸の内店限定のお好み焼きだけど、豚肉、野菜、カマンベールチーズ入りの「カマンベールチーズ焼」（2750円）や、牛すじ、豚肉、エビ、イカ、タコ、ちくわ、こんにゃく、ネギ、チーズ、大葉が入ってる「よくばりやき」（2805円）もある。



お好み焼き屋さんにだって、もやしソバはある！





――「ぎょうざ 4個〜」（682円〜）なんてのもありますよ。

瀧 お好み焼き屋さんだから鉄板アリということで、ぎょうざなんだろうね。

――ここは、丸の内だから東京駅から歩いてこられますよね。

瀧 出張で東京に来た人が帰りに食べるとか、ここでお昼を済ませてから地方に行くとかかな。インバウンドの人もきっと多いんだろうね。

――メニューの裏側が英語でした。あとは店員さんが焼いて持ってきてくれるのもありがたいです。

瀧 自分で焼くのは楽しいんだけどさ、具を入れる順番とか焼き加減とかが適当になっちゃうから、作ってもらえると安心だよね。

戸田さん お待たせしました。もやし焼きそばと、なにわ焼です。



もやし焼きそば（右）となにわ焼 （左）のツーショットは最高！





瀧 いいツーショットですね。おいしそう。まずは、もやし焼きそばから。具は豚肉、玉ねぎ、もやし。麺は中太麺かな。そして、もやしはびっくりするくらいシャキシャキだ。火が通りすぎないように気を使っている。で、ちょっと細めな印象だわ。後で「何か特殊なもやしなんですか？」って聞いてみよう。



「もやし焼きそば」（1243円）





――ソースは甘めですね。

瀧 うん。屋台感があるというか、身近な感じがするね。それと、この鉄板のジューッという音と口の中のもやしのシャキシャキという音。外と中の両方から効果的に音で攻められると、おいしさが増すよね。

――もやしはアクセント的に少しだけ入っているのかと思ったら、けっこうな量がありますよね。

瀧 玉ねぎも入っているけど、歯応え的な主役になっているのはもやしだもんね。サブキャラかと思ったけど、いざステージに立ったら意外とセンターに近い所で活躍してるっていう感じ。

――なにわ焼も食べてみましょう。

瀧 なにわ焼はめっちゃ分厚いね。そして、もやしが入ってるとコテで切りにくいんじゃないかな。

――そんなことないですよ。断面見てください、おいしそうです。

瀧 あ！ こうやって、ピザみたいに切っちゃうと関西の人から怒られるのよ。「なんちゅう切り方してんねん。ピザとちゃうんやから」って。関西の人は四角く格子切りにするんだよ。

――へー、自分は関東出身なんで知りませんでした。ずっとピザみたいに切ってましたよ。

瀧 うわっ、こっちももやしがめっちゃ入ってる。分厚いお好み焼きに水分のあるもやしが入ることで、さっぱり食べられるね。麺がパリッパリに焼いてあるから、その歯応えともやしのシャキシャキ感がハーモニーでやって来る。うーん、これもおいしい。

――当然ですけど、もやし焼きそばとはまったく別物ですね。

瀧 もやし焼きそばと違うのは、麺の追い込み方だね。パリッパリの食感になるまで麺を焼いている。焼きそばは、そこまで追い込んでなかったもんね。もやし焼きそばやなにわ焼はテイクアウトできるのかな。これを買ってから新幹線に乗ってビール片手にって最高じゃん。

――確かに！

瀧 超おいしかった。ちょっとお店の人にお話を聞いてみよう。

――お忙しいところすみません。お話を伺ってもいいですか？

戸田さん はい。もちろんです。

瀧 もやしがすごくシャキシャキしていて、普通の中華料理店のよりも細い感じがしたんですけど。

戸田さん 関西は基本的に細いもやしを使っているんですよ。でも、こっち（関東）は太いもやしが多かったので、いろいろ探して中間くらいのもやしを使っています。

瀧 メニューにすでに「焼きそば」（1166円）があるのに、なぜもうひとつもやし焼きそばを作ったんですか？

戸田さん やはり、もやしのシャキシャキさとジューシーさが好きというお客さまもいらっしゃるんですよ。

瀧 鉄板でもやしを焼くと焦げちゃったりすることがありますよね。けっこう気を使うんじゃないですか？

戸田さん そうですね。あと、テイクアウトは水分が出てきてしまうので、あまりオススメはしません。どうしてもというお客さまのときはひと声かけています。

瀧 さっき「もやし焼きそばをテイクアウトしてビール片手に新幹線に乗るといいんじゃない？」って話をしてたんですよ（笑）。

戸田さん それだったら、シンプルな焼きそばをオススメしますね。

瀧 ナイスアドバイスです。じゃあ、もやし焼きそばが食べたかったら店で食べるほうがいいですね。

戸田さん そうですね。粉物は出来たてで食べるのが絶対においしいです。

瀧 なるほど、肝に銘じます。ありがとうございました。



「粉物は出来たてが絶対においしい」と店主の戸田さん





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■きじ 丸の内店

東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルB1

03-3216-3123

※営業日時、メニュー、価格などは変更になる場合があります

※おいしいもやしソバなどの情報は【moemoyashisoba@gmail.com】まで

■ピエール瀧（ぴえーる・たき）

1967年生まれ、静岡県出身。ミュージシャン、俳優、声優、タレント。

「無駄こそ宝なり」が信条。好物はもやしソバ。

公式Instagram【@pierre_taki】

構成／TAKA-HO